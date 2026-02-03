WARBURG RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf 2026 überwiege beim Lkw-Zulieferer die Zuversicht, schrieb Fabio Hölscher am Dienstag anlässlich einer Abendveranstaltung./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 17,52EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.