WARBURG RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf 2026 überwiege beim Lkw-Zulieferer die Zuversicht, schrieb Fabio Hölscher am Dienstag anlässlich einer Abendveranstaltung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 17,52EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Fabio Hölscher
Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
