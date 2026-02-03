UBS stuft Siltronic auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Die Signale des Waferherstellers für 2026 hätten für Verunsicherung gesorgt, schrieb Harry Blaiklock am Dienstag nach dem Bericht über das vierte Quartal des Vorjahres./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 51,90EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.