Entscheidung für SpaceX: Elon Musks Milliarden-Bündnis

Nach Angaben mit der Angelegenheit vertrauter Personen liegt die Bewertung von SpaceX bei einer Billion US-Dollar, xAI wird mit 250 Milliarden US-Dollar angesetzt. Die Gesamtbewertung wurde Mitarbeitern am Montag in einem internen Schreiben mitgeteilt. Der Zusammenschluss erfolgt vollständig über Aktien.

Nachdem SpaceX verschiedene Zusammenschlussmöglichkeiten geprüft hatte , darunter mit Tesla oder dem KI-Startup xAI, hat Elon Musk nun eine Entscheidung getroffen: Er führt SpaceX und xAI zusammen. Der Deal bewertet das kombinierte Unternehmen mit 1,25 Billionen US-Dollar. Das geht aus einer Erklärung auf der Website von SpaceX hervor, die von Musk unterzeichnet wurde. Zuvor hatte Bloomberg News über die Transaktion berichtet.

Ambitionen jenseits der Erde

SpaceX erklärte, die Übernahme solle "den ehrgeizigsten, vertikal integrierten Innovationsmotor auf (und außerhalb) der Erde [...] schaffen". Genannt werden künstliche Intelligenz, Raketen, satellitengestütztes Internet, direkte Mobilkommunikation und eine Echtzeit-Informationsplattform für freie Meinungsäußerung.

Musk erklärte, dass sich KI-Rechenleistungen seiner Einschätzung nach schon in zwei bis drei Jahren im All am günstigsten realisieren lassen: "Allein diese Kosteneffizienz wird es innovativen Unternehmen ermöglichen, ihre KI-Modelle mit beispielloser Geschwindigkeit und in beispiellosem Umfang zu trainieren und Daten zu verarbeiten, wodurch Durchbrüche in unserem Verständnis der Physik und die Erfindung von Technologien zum Wohle der Menschheit beschleunigt werden."

Börsenpläne bleiben bestehen

Trotz der Fusion hält SpaceX an einem Börsengang fest. Dieser könnte noch in diesem Jahr erfolgen und bis zu 50 Milliarden US-Dollar einbringen. Es wäre der größte Börsengang der Geschichte. Details zu Preis und Bewertung nannte das Unternehmen nicht.

Die Aktien des neuen Konzerns sollen intern mit 526,59 US-Dollar je Anteil veranschlagt werden. Offiziell bestätigt ist diese Zahl jedoch nicht.

Kapital für eine teure Wette

XAI gilt als extrem kapitalintensiv. Das Unternehmen verbrennt rund eine Milliarde US-Dollar pro Monat. Ziel sei eine "tiefere Erkenntnis über unser Universum". Eine frühere Finanzierungsrunde bewertete xAI im Januar mit 230 Milliarden US-Dollar.

SpaceX bringt stabile Einnahmen ein. Das Starlink-Netzwerk mit mehr als 9.000 Satelliten erzielt inzwischen höhere Umsätze als das Startgeschäft. Diese Erlöse könnten die KI-Ambitionen finanzieren.

Macht, Risiko und ein Zwischenfall

SpaceX ist ein zentraler Partner für die NASA und das US-Verteidigungsministerium. Es ist das einzige US-Unternehmen, das regelmäßig Astronauten zur Internationalen Raumstation bringt.

Kurz nach der Ankündigung meldete SpaceX jedoch einen Zwischenfall. Eine Falcon-9-Rakete hatte nach dem Start von Starlink-Satelliten ein Problem.

During today’s Falcon 9 launch of @Starlink satellites, the second stage experienced an off-nominal condition during preparation for the deorbit burn. The vehicle then performed as designed to successfully passivate the stage. The first two MVac burns were nominal and safely… — SpaceX (@SpaceX) February 3, 2026

"Die Teams überprüfen derzeit die Daten, um die Ursache zu ermitteln und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, bevor der Flugbetrieb wieder aufgenommen wird", erklärte das Unternehmen auf X. Der letzte ähnliche Vorfall lag im Jahr 2024.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

