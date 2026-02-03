PayPal schockt Anleger: Gewinne verfehlt, Chef gefeuert, Aktie kollabiert

PayPal führt die Schwäche auf eine flache US-Konsumdynamik, internationale Gegenwinde und außergewöhnlich starke Vergleichswerte des Vorjahres zurück. Parallel verschlechterte sich die Aktivität der Nutzer: Die Transaktionen pro aktivem Konto sanken über zwölf Monate um 5 Prozent auf 57,7. Die Zahl aktiver Accounts wuchs nur leicht auf 439 Millionen.

PayPal hat mit seinen Zahlen für das vierte Quartal 2025 die Erwartungen verfehlt und zugleich einen tiefgreifenden Führungswechsel eingeleitet. Der Zahlungsriese meldete einen bereinigten Gewinn von 1,23 US-Dollar je Aktie und blieb damit unter den prognostizierten 1,29 US-Dollar. Auch der Umsatz lag mit 8,68 Milliarden US-Dollar rund 90 Millionen unter den Analystenschätzungen. Zwar stieg das gesamte Zahlungsvolumen um 9 Prozent auf 475 Milliarden US-Dollar, doch das Wachstum in einem besonders wichtigen Segment enttäuschte: Beim "Branded Checkout", der profitabelsten Produktsparte rund um den klassischen PayPal-Button, legte das Volumen nach Währungsbereinigung nur um 1 Prozent zu – deutlich weniger als die 8 Prozent der Vorquartale.

Vor diesem Hintergrund überraschte PayPal mit einem klaren Schnitt an der Spitze: Am 1. März übernimmt HP-Veteran Enrique Lores den CEO-Posten von Alex Chriss. David Dorman, Mitglied des Aufsichtsrats (Board of Directors), begründete die Trennung ungewöhnlich deutlich: "Das Tempo der Veränderungen und der Umsetzung entsprach nicht den Erwartungen des Vorstands." Lores kündigte an, "die Umsetzung neuer Innovationen zu beschleunigen und die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs und Handels zu gestalten".

Auch der Ausblick löst Druck auf die Aktie aus: Für das erste Quartal erwartet PayPal einen „mittleren einstelligen“ Gewinnrückgang – Analysten hatten hingegen mit Wachstum gerechnet. Für das Gesamtjahr stellt das Unternehmen einen leichten Rückgang bis bestenfalls stagnierende Gewinne in Aussicht. Die Aktie rutschte im vorbörslichen Handel um über 15 Prozent ab.

Gleichzeitig versucht PayPal, die strategische Neuausrichtung sichtbar zu machen. Die Angebote "Pay With Venmo" und "Buy Now, Pay Later" gewinnen Marktanteile, und der Bereich "PSP" – der markenlose Checkout – liefert inzwischen wieder einen positiven Gewinnbeitrag, nachdem das Unternehmen dort unprofitable Volumina zurückgefahren hatte.

PayPal bleibt damit in einer Übergangsphase: operative Schwäche, hoher Wettbewerbsdruck und ein verlangsamtes Kerngeschäft – aber auch solide Zahlungsvolumina, steigende Nutzung neuer Produkte und ein CEO-Wechsel, der als Neustart verstanden werden soll.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



