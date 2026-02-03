Die PORR und der Bereich „Government Services“

Milliarden für die öffentliche Hand: Die 2025 beschlossene Schuldenaufnahme beschert Bund, Ländern und Kommunen einen neuen Investitionszyklus. Öffentliche Bauaufträge könnten damit zu einem der zentralen Stabilitätsfaktoren der Branche werden und insbesondere für große, diversifizierte Baukonzerne an Bedeutung gewinnen.

Warum öffentliche Aufträge als attraktiv gelten

Öffentliche Aufträge gelten in der Baubranche aus mehreren Gründen als besonders attraktiv. Ein zentraler Vorteil ist die hohe Zahlungs- und Finanzierungssicherheit. Staatliche Auftraggeber verfügen in der Regel über stabile Haushaltsmittel und sind rechtlich gut abgesichert. Dadurch ist das Risiko von Zahlungsausfällen gering. Viele öffentliche Projekte werden zudem über mehrjährige Programme finanziert, etwa im Bereich Infrastruktur oder Verkehr. Das schafft Verlässlichkeit und macht diese Aufträge auch für Banken attraktiv, da sie die Bonität und Finanzierbarkeit von Bauunternehmen positiv beeinflussen.

Ein weiterer Pluspunkt ist das große Ausschreibungsvolumen. Die öffentliche Hand zählt zu den größten Auftraggebern im Bauwesen und vergibt regelmäßig umfangreiche Projekte, etwa für Straßen, Brücken, Schulen oder soziale Einrichtungen. Diese Großprojekte bieten Bauunternehmen eine hohe Planungssicherheit über mehrere Jahre hinweg und ermöglichen eine verlässliche Auslastung ihrer Kapazitäten sowie eine bessere Steuerung der Projektpipelines.

Nicht zuletzt spielen öffentliche Aufträge eine wichtige Rolle für die strategische Positionierung von Bauunternehmen. Viele große sowie mittelständische Firmen sehen sie als Stabilitätsanker, insbesondere in wirtschaftlich schwächeren Phasen. Staatliche Investitionsprogramme können konjunkturelle Schwächen ausgleichen und sorgen für eine kontinuierliche Nachfrage. Entsprechend bewerten Banken und Ratingagenturen solche Projekte häufig positiv, da sie eng mit der hohen Zahlungsfähigkeit öffentlicher Auftraggeber verbunden sind. Insgesamt tragen öffentliche Aufträge damit wesentlich zu Stabilität, Planbarkeit und finanzieller Sicherheit in der Bauwirtschaft bei.