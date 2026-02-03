F3 startet 3.000 m umfassendes Winterbohrprogramm in der Zone Tetra

Kelowna, British Columbia – 3. Februar 2026 / IRW-Press / F3 Uranium Corp. (TSV: FUU) (OTCQB: FUUFF) („F3“ oder „das Unternehmen“) freut sich, den Beginn des Winterbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Broach Lake bekannt zu geben, das sich in der kürzlich entdeckten hochgradigen Zone Tetra (siehe Pressemitteilung vom 7. Juli 2025) befindet, das unmittelbar am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, 12 km nordwestlich von Triple R von Paladin und 16 km westnordwestlich des hochgradigen Uranvorkommens Arrow von NexGen Energy liegt.

Das 3.000 m umfassende Diamantbohrprogramm wurde konzipiert, um das Ausmaß der Uranmineralisierung in der Zone Tetra weiter zu erproben, die zurzeit durch bedeutsame Abschnitte hervorgehoben wird, einschließlich PLN25-205, das 1,0 m mit 2,50 % U₃O₈ innerhalb eines breiteren Intervalls von 22,5 m mit durchschnittlich 0,26 % U₃O₈ ergab, und PLN25-219A, das eine Mineralisierung von 29,5 m durchteufte, einschließlich 27,5 m zusammenhängende Mineralisierung mit 2,30 m, die Werte von über 10.000 cps aufwiesen (siehe Pressemitteilung vom 10. November 2025). Das jüngste Herbstprogramm konnte die interpretierte Falllinie der Mineralisierung erfolgreich von 60 Metern auf 135 Meter verlängern. Die beiden westlichsten Bohrlöcher dieses Programms haben das Zielgebiet Interpretationen zufolge überschritten. Das Winterprogramm wird mit neigungsabwärts gerichteten und einfallenden Step-out-Bohrungen in diese Richtung beginnen, ehe man zur Erprobung der aufwärtsgerichteten Erweiterung übergeht, wo noch etwa 300 m einer vielversprechenden unbebohrten Scherzone in Richtung der Athabasca-Diskordanz vorhanden ist. Dieser Diskordanzbereich weist in den bisherigen Abschnitten eine vielversprechende Geologie und Geochemie mit Indikatorelementen auf.

Sam Hartmann, Vice President Exploration, sagte: „Wir freuen uns darauf, die Bohrungen in der Zone Tetra mit einem ehrgeizigen Winterprogramm fortzusetzen. Die Mineralisierung ist sowohl in Richtung Westen in der Tiefe als auch in Richtung Osten in Richtung der Athabasca-Diskordanz weiterhin offen, wobei in Aufwärtsrichtung noch etwa 300 m einer vielversprechenden unerprobten Scherzone vorhanden ist. Wir warten auch auf alle ausstehenden Analyseergebnisse des Herbstprogramms, einschließlich Bohrloch PLN25-219A, das mit > 10.000 cps auf 2,30 m innerhalb einer beständigen Mineralisierung von 27,5 m die bis dato stärkste Radioaktivität aufwies (siehe Pressemitteilung vom 10. November 2025).“