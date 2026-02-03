    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    7,6 Prozent plus

    Sartorius überrascht mit Zahlen – und macht gleich die nächste Ansage

    Sartorius legt 2025 kräftig zu: Der Umsatz verzeichnet ein plus von 7,6 Prozent. Für 2026 winkt weiteres Wachstum. Die Aktie ist am Dienstag im Minus.

    • Sartorius Umsatz 2025 steigt um 7,6 Prozent.
    • 2026 weiteres profitables Wachstum erwartet.
    • Aktie am Dienstag um 2,49 Prozent gefallen.
    Sartorius hat das Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen wie erwartet mit einem deutlichen Anstieg von Umsatz und Ertrag abgeschlossen und ist weiter auf einem profitablen Wachstumskurs. Die Unternehmensleitung rechnet auch für das Jahr 2026 mit weiterem Wachstum und einer anhaltend hohen Profitabilität. 

    Der Umsatz des Sartorius-Konzerns erhöhte sich im Berichtsjahr nach vorläufigen Zahlen gegenüber dem Vorjahr deutlich um wechselkursbereinigt 7,6 Prozent auf 3,538 Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Sartorius eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses, wobei mit einer anhaltend positiven Entwicklung der Sparte Bioprocess Solutions und einer Belebung der Sparte Lab Products & Services gerechnet wird. Den währungsbereinigten Umsatzzuwachs des Sartorius-Konzerns erwartet die Unternehmensleitung zwischen rund 5 und 9 Prozent, einschließlich eines Beitrags von etwa 1 Prozentpunkt aus der MATTEK-Akquisition sowie den US-Zollzuschlägen.

    Sartorius Vz.

    -2,40 %
    -13,09 %
    -9,72 %
    +1,01 %
    -11,63 %
    -46,44 %
    -45,63 %
    +296,69 %
    +1.929.900,00 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563

    Sartorius-Vorstandschef Dr. Michael Grosse sagte diesbezüglich: "Das Jahr 2025 war in der gesamten Branche geprägt von einer Rückkehr zu normalem Nachfrageverhalten bei Verbrauchsmaterialien, einer hohen Innovationsdynamik bei etablierten Therapien und neuen Modalitäten sowie einer weiterhin verhaltenen Investitionstätigkeit der Kunden. Für Sartorius war es ein erfolgreiches Jahr: Wir haben unsere Umsatz- und Profitabilitätsziele zuverlässig erreicht und sind sehr zufrieden. Beide Sparten haben zu diesem positiven Ergebnis beigetragen. Besonders erfreulich war die Entwicklung des margenstarken wiederkehrenden Geschäfts mit Verbrauchsmaterialien, während sich das Geschäft mit Anlagen und Instrumenten im Jahresverlauf zunehmend stabilisierte. Gleichzeitig haben wir unsere Profitabilität gesteigert und wichtige Weichen für unser weiteres Wachstum gestellt. Auf dieser Basis erwarten wir, unseren profitablen Wachstumskurs im Jahr 2026 fortzusetzen und unseren Kunden noch besser dabei zu helfen, neue Therapien einfacher zu entwickeln, effizienter zu produzieren und so schneller zum Patienten zu bringen."

    Die Aktie von Sartorius ist am Dienstag (11:25 Uhr MEZ) 2,49 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 231,40 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,88 % und einem Kurs von 228,1EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Paul Späthling
