    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    AKTIE IM FOKUS

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evotec ziehen sprunghaft an nach Berenberg-Empfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Analystenkommentar steigert Nachfrage nach Evotec-Aktien.
    • Aktienkurs steigt über 10 Prozent, Jahresplus fast 20%.
    • Kursziel von 10 Euro bietet großes Kurspotenzial.
    AKTIE IM FOKUS - Evotec ziehen sprunghaft an nach Berenberg-Empfehlung
    Foto: pressfoto - freepik

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem ermutigenden Analystenkommentar ist am Dienstag die Nachfrage nach den Aktien von Evotec groß. Die Anleger folgten einer Kaufempfehlung, die der Berenberg-Analyst Christian Ehmann in einer Erstbewertung aussprach.

    Im Laufe des Vormittags hatten die Aktien daraufhin ihr Plus deutlich auf mehr als zehn Prozent ausgebaut. Der von Rücksetzern begleitete Anstieg im Börsenjahr 2026 nahm damit seinen Lauf. Zuletzt hatte es zwei Korrekturtage gegeben, doch nun wuchs das Jahresplus wieder auf fast 20 Prozent.

    Experte Ehmann argumentierte in seiner Studie, Evotec sitze genau am Schnittpunkt des steigenden Outsourcing-Bedarfs bei Pharmaunternehmen und dem Bestreben nach kosteneffizienter Forschung. Die Bewertung der Aktie lasse viel Spielraum, selbst wenn sich die Nachfrage nur normalisieren sollte. Der Markt messe langfristigen Partnerschaften, Kompetenzen im Biologika-Bereich und möglichen Portfolio-Anpassungen nur einen begrenzten Wert bei. Das Kursziel setzte der Experte auf 10 Euro fest, was mehr als die Hälfte an Kurspotenzial verspricht./tih/jha/

    Evotec

    +7,87 %
    +6,58 %
    +11,80 %
    -12,20 %
    -27,53 %
    -67,77 %
    -80,98 %
    +79,59 %
    -56,62 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,28 % und einem Kurs von 6,526 auf Tradegate (03. Februar 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +6,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +70,75 %/+39,71 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evotec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kurs‑Schwäche von Evotec, Sorgen über starke Verluste und hohe Volatilität, Kritik an IR/Kommunikation wegen fehlender kursrelevanter Meldungen (Dark Blue/Amgen, Bayer), die bestätigte Prognose 2025 (Umsatz 760–800 Mio., bereinigtes EBITDA 30–50 Mio.) und Zweifel an der 8–12% CAGR‑Zielsetzung, Bewertung, Cash‑Burn, Margendruck sowie dem Wert der Blacksmith‑Beteiligung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Evotec ziehen sprunghaft an nach Berenberg-Empfehlung Nach einem ermutigenden Analystenkommentar ist am Dienstag die Nachfrage nach den Aktien von Evotec groß. Die Anleger folgten einer Kaufempfehlung, die der Berenberg-Analyst Christian Ehmann in einer Erstbewertung aussprach. Im Laufe des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     