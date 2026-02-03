Evotec ziehen sprunghaft an nach Berenberg-Empfehlung





Weitblick, was soll das? Das (initiale) Thema unserer Diskussion war, ob der Sandozdeal ein reiner Einmaleffekt war, mehr nicht. Ich habe Dir jetzt bereits zwei Mal erklärt, warum es für mich kein Einmaleffekt ist und habe das auch begründet- und nicht nur als "Tagträumer", der unreflektiert die Marketingbotschaften von Evotec übernimmt, sondern auch mit eigenen Gedanken und den Pressemitteilungen von Sandoz.

Aus dieser Einmaleffekt Diskussion machst Du jetzt eine Grundsatz-Diskussion über Nachhaltigkeit, Geschäftsmodell, Technologie, Lizenzstrategie und erwartest, dass ich Dir im Detail diese Dinge erkläre. Ernsthaft jetzt? Bin ich an Dich berichtspflichtig? Das ist "waste of lifetime" und wäre so, als würde ich dem Papst erklären, dass es die katholische Kirche nicht braucht. Als hätte irgendetwas, irgendein Argument, irgendeine Firmen-News in den letzten Jahren Deine schwarz-weiß-Denke in Bezug auf Evotec auch nur einen Yota geändert.

Die am 1.1. gemeldete Personalie hatte ich um 9:00 Uhrgelesen und um 09:01 Uhr vergessen. Neue IR-Chefin, Standard-Announcement. Du widmest dieser völlig belanglosen News heute am 27. Januar vier Absätze Deines Postings und wirfst wieder Deine desperate-Weitblick-interpetation-machine an. Und mokierst Dich sogar darüber, dass diese Position an eine Frau gegangen ist. Merkst Du gar nicht, wo Du Dich gedanklich reinmanövriert hast? Die gleiche verzweifelte Suche hast Du schon jüngst gemacht bei dem Aktienrückkaufprogramm, bei der Dohrmann-DD und bei der Novo Diskussion. Bei allem lagst Du bisher falsch.

Von den meisten Investierten hier bin ich sicherlich der am wenigsten Überzeugte aktuell. Ich bin mit der Aktie nicht verbandelt, die wird nicht meine Rente, ich will einfach nur eine gute Rendite erzielen und versuche daher, so objektiv wie möglich an die Sache heranzugehen und das bedeutet auch gedanklich flexibel zu bleiben. Die ersten 30% habe ich mit dem Teilverkauf eingetütet, was ich bis zu den Zahlen im April mache, muss ich sehen und mache ich vom Newsflow und vom Aktienkurs abhängig. Dass die Guidance für das Jahr 2026 ein signifikantes Risiko darstellt, steht wohl außer Frage. Bei Deiner extremen Überzeugung müsstest Du eigentlich grenzenlos short sein (yok hat es ja vorgemacht), aber konsequent ziehst Du das auch nicht durch, oder?

Schon wieder zu viel geschrieben, ich sollte mal über meine eigene Definition von "ignorieren" nachdenken. Aber ab jetzt klappt es. Ganz sicher.







