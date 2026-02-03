    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Unternehmen geben alte IT-Geräte meist weiter

    Umfrage - Unternehmen geben alte IT-Geräte meist weiter
    Foto: Scanner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die meisten Unternehmen in Deutschland sorgen nach eigenen Angaben dafür, dass ausrangierte IT-Geräte entweder weiterverwendet oder umweltgerecht verwertet werden. Das ergab eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom.

    Drei Viertel (74 Prozent) geben demnach an, ausrangierte, noch funktionsfähige Geräte fachgerecht zu entsorgen. Ein Drittel (33 Prozent) spendet Altgeräte an wohltätige Organisationen, etwa an Initiativen für Schulen, Jugendprojekte oder Bedürftige. Auch Beschäftigte werden oft bedacht: 18 Prozent der Unternehmen verschenken ausrangierte Geräte an die Belegschaft, 23 Prozent verkaufen sie vergünstigt an Mitarbeiter.

    28 Prozent geben Geräte an den Leasinggeber zurück. 15 Prozent lagern sie für den Fall der Fälle ein, um sie später eventuell noch einmal zu nutzen. Zudem setzen Unternehmen auf professionelle Zweitverwertung: Zwölf Prozent verkaufen Geräte an spezialisierte Dienstleister zur Wiederaufbereitung, vier Prozent verkaufen sie an beliebige Dritte. Mit dem üblichen Gewerbeabfall entsorgen nach eigenen Angaben nur ein Prozent der Unternehmen funktionsfähige Altgeräte.

    Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research durchgeführt hat. Dabei wurden 603 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland telefonisch befragt. Die Befragung fand im Zeitraum von der 39. bis zur 44. Kalenderwoche 2025 statt.



    Verfasst von Redaktion dts
