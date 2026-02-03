hGears AG: Umsatz- und EBITDA-Prognose 2025 übertroffen, Cashflow beeinflusst
hGears übertrifft 2025 wichtige Prognosen, kämpft jedoch mit schwachem Cashflow und einem schwierigen e-Bike-Geschäft – bei zugleich gestärkter Führungsspitze.
- Der vorläufige Konzernumsatz der hGears AG für 2025 beträgt 91,6 Mio. EUR, was 1,6 Mio. EUR über der Prognose liegt.
- Das bereinigte EBITDA für 2025 liegt bei 1,4 Mio. EUR, ebenfalls über der Prognose von -1 Mio. bis +1 Mio. EUR.
- Der negative Free Cashflow beträgt -3,3 Mio. EUR, was unter der Prognose von -2 bis 0 Mio. EUR liegt, beeinflusst durch eine Umgliederung von 2,1 Mio. EUR.
- Die Geschäftsbereiche [e]-Mobility und e-Tools haben sich besser entwickelt als erwartet, während der e-Bike-Bereich weiterhin schwach ist.
- Der Vertrag von Sven Arend, dem Vorsitzenden des Vorstands, wurde um drei Jahre verlängert.
- Der vollständige Geschäftsbericht für 2025 wird am 25. März 2026 veröffentlicht, gefolgt von einem Live-Webcast mit dem Vorstand.
Der Kurs von hGears lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,11 % im Minus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4700EUR das entspricht einem Minus von -1,01 % seit der Veröffentlichung.
-6,37 %
-11,11 %
-13,92 %
-18,48 %
-16,90 %
-77,54 %
-94,49 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte