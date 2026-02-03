    StartseitevorwärtsAktienvorwärtshGears AktievorwärtsNachrichten zu hGears
    hGears AG: Umsatz- und EBITDA-Prognose 2025 übertroffen, Cashflow beeinflusst

    hGears übertrifft 2025 wichtige Prognosen, kämpft jedoch mit schwachem Cashflow und einem schwierigen e-Bike-Geschäft – bei zugleich gestärkter Führungsspitze.

    hGears AG: Umsatz- und EBITDA-Prognose 2025 übertroffen, Cashflow beeinflusst
    • Der vorläufige Konzernumsatz der hGears AG für 2025 beträgt 91,6 Mio. EUR, was 1,6 Mio. EUR über der Prognose liegt.
    • Das bereinigte EBITDA für 2025 liegt bei 1,4 Mio. EUR, ebenfalls über der Prognose von -1 Mio. bis +1 Mio. EUR.
    • Der negative Free Cashflow beträgt -3,3 Mio. EUR, was unter der Prognose von -2 bis 0 Mio. EUR liegt, beeinflusst durch eine Umgliederung von 2,1 Mio. EUR.
    • Die Geschäftsbereiche [e]-Mobility und e-Tools haben sich besser entwickelt als erwartet, während der e-Bike-Bereich weiterhin schwach ist.
    • Der Vertrag von Sven Arend, dem Vorsitzenden des Vorstands, wurde um drei Jahre verlängert.
    • Der vollständige Geschäftsbericht für 2025 wird am 25. März 2026 veröffentlicht, gefolgt von einem Live-Webcast mit dem Vorstand.

    Der Kurs von hGears lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,11 % im Minus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4700EUR das entspricht einem Minus von -1,01 % seit der Veröffentlichung.


    hGears AG: Umsatz- und EBITDA-Prognose 2025 übertroffen, Cashflow beeinflusst
