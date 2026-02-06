    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhilip Morris International AktievorwärtsNachrichten zu Philip Morris International

    Frische Zahlen von Philip Morris, Under Armour, Toyota, Biogen, Societe Generale

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Zahlen von Philip Morris, Under Armour, Toyota, Biogen, Societe Generale
    Foto: Hiro Komae/AP/dpa

    Unternehmenstermine

    06:30 Uhr, Japan: Toyota, Q3-Zahlen
    06:30 Uhr, Frankreich: Societe Generale, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Norwegen: Telenor, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Schweden: Skanska, Jahreszahlen
    12:00 Uhr, USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen
    12:55 Uhr, USA: Under Armour, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Philip Morris, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    06:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig)
    08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025
    08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 12/25 Und Jahr 2025
    08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 12/25
    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 12/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 12/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Leistungsbilanz 12/25
    09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 1/26
    09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 1/26
    09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 12/25
    14:00 Uhr, Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 1/26
    16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)
    21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 12/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 06.02.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30USAUSAFed-Mitglied Jefferson spricht
    02:10USAUSAFed-Mitglied Jefferson spricht
    08:00DeutschlandDEUFactory Orders n.s.a. (YoY)
    08:00DeutschlandDEUFactory Orders s.a. (MoM)
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (MoM)
    11:00Euro ZoneEURRetail Sales (YoY)
    13:00GroßbritannienGBRSitzungsprotokoll der BoE
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
    13:00GroßbritannienGBRBoE Monetary Policy Report
    13:00GroßbritannienGBRBoE Interest Rate Decision
    13:00GroßbritannienGBRBoE Monetary Policy Summary
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Vote Rate Hike
    13:30GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    13:30USAUSAChallenger Job Cuts
    14:30USAUSAUnit Labor Costs
    14:30USAUSAArbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    16:00KanadaCANIvey Purchasing Managers Index s.a
    16:00KanadaCANIvey Einkaufsmanagerindex
    17:15DeutschlandDEUECB's Nagel speech
    19:30USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    20:30USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    21:30USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
    23:00KanadaCANBoC-Gouverneur Macklem spricht
    23:10USAUSAFed's Logan speech
    alle Termine anzeigen »


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Frische Zahlen von Philip Morris, Under Armour, Toyota, Biogen, Societe Generale Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
