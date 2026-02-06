Frische Zahlen von Philip Morris, Under Armour, Toyota, Biogen, Societe Generale

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
06:30 Uhr, Japan: Toyota, Q3-Zahlen
06:30 Uhr, Frankreich: Societe Generale, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Norwegen: Telenor, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Schweden: Skanska, Jahreszahlen
12:00 Uhr, USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen
12:55 Uhr, USA: Under Armour, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Philip Morris, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
06:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig)
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 12/25 Und Jahr 2025
08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 12/25
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 12/25
08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 12/25
08:45 Uhr, Frankreich: Leistungsbilanz 12/25
09:00 Uhr, Schweiz: Fremdwährungsbestand 1/26
09:00 Uhr, Schweiz: Arbeitslosenquote 1/26
09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 12/25
14:00 Uhr, Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 1/26
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)
21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 12/25
Zeit Land Relev. Termin 01:30 USA Fed-Mitglied Jefferson spricht 02:10 USA Fed-Mitglied Jefferson spricht 08:00 DEU Factory Orders n.s.a. (YoY) 08:00 DEU Factory Orders s.a. (MoM) 11:00 EUR Retail Sales (MoM) 11:00 EUR Retail Sales (YoY) 13:00 GBR Sitzungsprotokoll der BoE 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen 13:00 GBR BoE Monetary Policy Report 13:00 GBR BoE Interest Rate Decision 13:00 GBR BoE Monetary Policy Summary 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins 13:00 GBR BoE MPC Vote Rate Hike 13:30 GBR BoE's Governor Bailey speech 13:30 USA Challenger Job Cuts 14:30 USA Unit Labor Costs 14:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft 14:30 USA Initial Jobless Claims 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index s.a 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 17:15 DEU ECB's Nagel speech 19:30 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 20:30 USA Fed-Mitglied Waller spricht 21:30 USA FOMC Mitglied Daly Rede 23:00 CAN BoC-Gouverneur Macklem spricht 23:10 USA Fed's Logan speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? Live-Analyse und Trade-Ideen.
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Frei leben statt reich träumen - Teil 3
|08.02. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|09.02. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
