    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    AKTIE IM FOKUS

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schaeffler korrigiert weiter - UBS dämpft Roboter-Euphorie

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler-Aktien fallen um 5,7% auf 9,45 Euro.
    • UBS streicht Kaufempfehlung, stuft auf "Sell" ab.
    • Überbewertung der Chancen für Humanoide Roboter.
    AKTIE IM FOKUS - Schaeffler korrigiert weiter - UBS dämpft Roboter-Euphorie
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine vor fast einem Jahr eingeleitete Rally wegen der Fantasie für Humanoide Roboter erhält am Dienstag bei Schaeffler einen weiteren Dämpfer. Ende Januar hatten die Titel bei knapp 12 Euro ein Hoch seit 2018 erreicht, doch seither nimmt eine Korrektur ihren Lauf.

    Am Dienstag trug ein kritischer Kommentar der UBS dazu bei, dass die Aktien nochmals um 5,7 Prozent auf 9,45 Euro fielen. Die Schweizer Großbank hatte ihre Kaufempfehlung gestrichen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schaeffler!
    Long
    8,57€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 9,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    10,40€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 9,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Enthusiasmus hinsichtlich Humanoider Roboter sei inzwischen zu weit gegangen, argumentierte der UBS-Experte Juan Perez-Carrascosa für seine Abstufung auf "Sell". Die noch in den Kinderschuhen steckenden Chancen würden in den Aktien völlig überbewertet.

    Im April 2025 konnten Anleger die Schaeffler-Aktien noch zu 3,15 Euro auf einem rekordtiefen Niveau erwerben, bevor eine Vervielfachung des Kurses begann. Im November standen die Aktien nochmals kurz unter 6 Euro, sodass binnen etwa zehn Wochen eine Verdopplung möglich war./tih/jha/

    Schaeffler

    -6,87 %
    -19,67 %
    +11,28 %
    +37,43 %
    +128,23 %
    +42,62 %
    +45,10 %
    -33,12 %
    -33,14 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,07 % und einem Kurs von 9,44 auf Tradegate (03. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -19,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,86 Mrd..

    Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +6,84 %/-3,85 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Schaeffler - SHA010 - DE000SHA0100

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Schaeffler. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine erwartete Kurzfrist‑Korrektur bzw. tiefere Konsolidierung bei Schaeffler, diskutierte technische Pullback‑Zonen (9,20–9,70; 8,30–8,90; 7,40–7,80), Analystenkonsens ~8,50–9,50, Bull/Bear‑Szenarien (11–13 vs. 6–7), Kritik an positiven Medienberichten und Besorgnis über einen Insiderverkauf (Vorstand 53.916 AK bei 11,67 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Schaeffler eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Schaeffler korrigiert weiter - UBS dämpft Roboter-Euphorie Eine vor fast einem Jahr eingeleitete Rally wegen der Fantasie für Humanoide Roboter erhält am Dienstag bei Schaeffler einen weiteren Dämpfer. Ende Januar hatten die Titel bei knapp 12 Euro ein Hoch seit 2018 erreicht, doch seither nimmt eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     