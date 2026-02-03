AKTIE IM FOKUS
Schaeffler korrigiert weiter - UBS dämpft Roboter-Euphorie
- Schaeffler-Aktien fallen um 5,7% auf 9,45 Euro.
- UBS streicht Kaufempfehlung, stuft auf "Sell" ab.
- Überbewertung der Chancen für Humanoide Roboter.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine vor fast einem Jahr eingeleitete Rally wegen der Fantasie für Humanoide Roboter erhält am Dienstag bei Schaeffler einen weiteren Dämpfer. Ende Januar hatten die Titel bei knapp 12 Euro ein Hoch seit 2018 erreicht, doch seither nimmt eine Korrektur ihren Lauf.
Am Dienstag trug ein kritischer Kommentar der UBS dazu bei, dass die Aktien nochmals um 5,7 Prozent auf 9,45 Euro fielen. Die Schweizer Großbank hatte ihre Kaufempfehlung gestrichen.
Der Enthusiasmus hinsichtlich Humanoider Roboter sei inzwischen zu weit gegangen, argumentierte der UBS-Experte Juan Perez-Carrascosa für seine Abstufung auf "Sell". Die noch in den Kinderschuhen steckenden Chancen würden in den Aktien völlig überbewertet.
Im April 2025 konnten Anleger die Schaeffler-Aktien noch zu 3,15 Euro auf einem rekordtiefen Niveau erwerben, bevor eine Vervielfachung des Kurses begann. Im November standen die Aktien nochmals kurz unter 6 Euro, sodass binnen etwa zehn Wochen eine Verdopplung möglich war./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,07 % und einem Kurs von 9,44 auf Tradegate (03. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -19,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,86 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +6,84 %/-3,85 % bedeutet.
Kursanalyse
Letztes Hoch: ~11,99€
Langfrist-Tief: ~3,16€
Volumen (Screenshot): ~685,76K (aktueller Tagesumsatz) + sichtbarer Nachfrage-Block ~82,49K
Shallow (Trend-Re-Entry): 9,20–9,70€ (EMA-Cluster / letzter Struktur-Retest)
Primär (besseres CRV): 8,30–8,90€ (50–61,8% Retrace des letzten Impulses)
Defensiv: 7,40–7,80€ (tiefer Support, nur bei Vol-Flush)
Tagesfazit
Neutral bis konstruktiv: Der übergeordnete Aufwärtstrend ist intakt, kurzfristig jedoch korrektiv. Pullback-Buys nur in der E-Zone und bevorzugt bei ATR-Expansion/Squeeze-Release + BOS/MSS-Bestätigung. Unter 8,30€ erhöht sich das Risiko eines tieferen Range-Tests.
Analysten-Kursziele (Basis-Aktie Schaeffler AG, öffentlich)
Konsens: ca. 8,50–9,50€
Bullish-Szenario: 11–13€
Bearish-Szenario: 6–7€
#Dies ist nur informeller Natur, keine Anlageberatung#
Die Korrektur war doch schon lange überfällig. Das ein ausscheidender Vorstand einen Tag vor dem Pre Close Call Kasse macht finde ich auch zum kotzen, aber wenn's ums Geld geht ist sich jeder selbst am nächsten. Ich werde deswegen nicht in Panik verfallen. Schaeffler ist doch bei diesem Kursniveau gerade mal fair bewertet. Nach meiner Einschätzung werden mit Sicherheit überwiegend positive Nachrichten anstehen für mich gilt weiterhin stay strong.🙂
https://stock3.com/news/pre-close-calls-so-werden-privatanleger-benachteiligt-14775062