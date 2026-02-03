Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie

Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 1.030 auf Tradegate (03. Februar 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um +3,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,53 %.

Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 913,21 Mio..

KSB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6000 %.