Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 (FOTO)
Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
Frankenthal (ots) - KSB setzt den Wachstumskurs auch 2025 fort
- Auftragseingang und Umsatz über 3 Milliarden Euro
- EBIT über Vorjahr
- Ausblick 2026 sieht Wachstum vor
Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB schließt das Geschäftsjahr 2025 trotz
herausfordernder Rahmenbedingungen mit einem Wachstum gegenüber Vorjahr ab. Die
gute Geschäftsentwicklung hat sich auch im vierten Quartal 2025 bestätigt. Die
Kennzahlen für Auftragseingang, Umsatz sowie das Ergebnis vor Finanzergebnis und
Ertragsteuern (EBIT) hat das Unternehmen gegenüber 2024 gesteigert.
Im Geschäftsjahr 2025 hat KSB den vorläufigen Auftragseingang um 2,9 % auf 3.203
Mio. EUR (davon 755 Mio. EUR im vierten Quartal) gesteigert. Bereinigt um
Währungseffekte von 84 Mio. EUR wäre der Auftragseingang um 5,6 % gestiegen.
Das Segment Pumpen wuchs mit 6,1 % auf 1.760 Mio. EUR am stärksten. Dazu hat
insbesondere der Absatzmarkt Wasser mit einem Wachstum von 12,5 % beigetragen.
Die Märkte Energie und Petrochemie / Chemie folgen mit einem Wachstum von 7,4 %
bzw. 6,4 %. Danach folgt das Segment Armaturen mit einem Auftragseingang von
rund 413 Mio. EUR (+ 1,4 %). Der Auftragseingang im Segment KSB SupremeServ
reduzierte sich - insbesondere aufgrund geringerer Ersatzteilnachfrage in den
Märkten Bergbau und Energie - um 1,7 % auf 1.031 Mio. EUR.
Die vorläufigen Auftragseingänge stiegen in der Region Mittlerer Osten / Afrika
um 7,0 %, in Amerika um 6,2 % und in der Region Europa um 2,7 %. In Asien /
Pazifik wurde ein Nullwachstum erzielt.
Bei den vorläufigen Umsatzerlösen hat KSB im Geschäftsjahr 2025 erstmals die
Schwelle von 3 Milliarden Euro überschritten. Der Umsatz stieg um 2,3 % auf
3.035 Mio. EUR (davon 802 Mio. EUR im vierten Quartal). Ohne Währungseffekte von
77 Mio. EUR wäre der Umsatz um 5,0 % gestiegen.
Mit einem Wachstum von 4,3 % auf 1.618 Mio. EUR erzielte das Segment Pumpen den
stärksten Anstieg. Diese Steigerung erfolgte insbesondere im Wassermarkt, der um
rund 17,0 % wuchs. Alle anderen Märkte entwickelten sich nahezu unverändert zum
Vorjahr. Das Segment Armaturen realisierte ein Umsatzplus von 1,3 % auf 404 Mio.
EUR. Im Segment KSB SupremeServ hat KSB im Geschäftsjahr 2025 mit 1.013 Mio. EUR
nahezu das Vorjahresniveau gehalten. Belastend wirkte sich insbesondere ein
währungsbedingter Rückgang der Erlöse von rund 5 % im Bergbaumarkt aus. Alle
anderen Märkte entwickelten sich währungsbereinigt auf oder leicht über
Vorjahresniveau.
Die vorläufigen Umsatzerlöse in der Region Europa sind um 2,9 % gestiegen. In
den Regionen Asien / Pazifik sowie Amerika bewegten sich die Umsatzerlöse
jeweils leicht über Vorjahresniveau. Die Region Mittlerer Osten / Afrika
erzielte ein Wachstum von 7,6 %.
KSB erwartet ein EBIT über Vorjahr und im mittleren Bereich des für das
Geschäftsjahr 2025 gegebenen Prognosekorridors von 235 Mio. EUR bis 265 Mio.
EUR. Diese Zahlen beinhalten bereits die externen und nicht operativen
Transformationskosten für SAP S/4HANA in Höhe von rund 27 Mio. EUR gegenüber
15,4 Mio. EUR in der Vorjahresperiode.
Die finalen Geschäftszahlen 2025 präsentiert KSB am 26. März 2026.
Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, sagt: "Das Geschäftsjahr
2025 war geprägt von weltpolitischen Spannungen und Handelshemmnissen, die unser
Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen stellten. Gleichwohl ist es uns
gelungen, unsere besonderen Stärken - globale Präsenz, ein breit aufgestelltes
Produktportfolio sowie eine motivierte Belegschaft - zu nutzen und das Wachstum
von KSB weiter zu steigern. So haben wir 2025 zu einem erneut besten
Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte gemacht und die Strategie Mission TEN30
bestätigt."
Im Geschäftsjahr 2026 rechnet KSB mit anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen in
der Weltwirtschaft. Dennoch möchte das Unternehmen seinen Wachstumskurs
beibehalten.
Pressekontakt:
Sonja Ayasse
Tel + 49 6233 86-3118
Mobil +49 151 22953838
mailto:sonja.ayasse@ksb.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6209254
OTS: KSB SE & Co. KGaA
ISIN: DE0006292006
- Auftragseingang und Umsatz über 3 Milliarden Euro
- EBIT über Vorjahr
- Ausblick 2026 sieht Wachstum vor
Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB schließt das Geschäftsjahr 2025 trotz
herausfordernder Rahmenbedingungen mit einem Wachstum gegenüber Vorjahr ab. Die
gute Geschäftsentwicklung hat sich auch im vierten Quartal 2025 bestätigt. Die
Kennzahlen für Auftragseingang, Umsatz sowie das Ergebnis vor Finanzergebnis und
Ertragsteuern (EBIT) hat das Unternehmen gegenüber 2024 gesteigert.
Im Geschäftsjahr 2025 hat KSB den vorläufigen Auftragseingang um 2,9 % auf 3.203
Mio. EUR (davon 755 Mio. EUR im vierten Quartal) gesteigert. Bereinigt um
Währungseffekte von 84 Mio. EUR wäre der Auftragseingang um 5,6 % gestiegen.
Das Segment Pumpen wuchs mit 6,1 % auf 1.760 Mio. EUR am stärksten. Dazu hat
insbesondere der Absatzmarkt Wasser mit einem Wachstum von 12,5 % beigetragen.
Die Märkte Energie und Petrochemie / Chemie folgen mit einem Wachstum von 7,4 %
bzw. 6,4 %. Danach folgt das Segment Armaturen mit einem Auftragseingang von
rund 413 Mio. EUR (+ 1,4 %). Der Auftragseingang im Segment KSB SupremeServ
reduzierte sich - insbesondere aufgrund geringerer Ersatzteilnachfrage in den
Märkten Bergbau und Energie - um 1,7 % auf 1.031 Mio. EUR.
Die vorläufigen Auftragseingänge stiegen in der Region Mittlerer Osten / Afrika
um 7,0 %, in Amerika um 6,2 % und in der Region Europa um 2,7 %. In Asien /
Pazifik wurde ein Nullwachstum erzielt.
Bei den vorläufigen Umsatzerlösen hat KSB im Geschäftsjahr 2025 erstmals die
Schwelle von 3 Milliarden Euro überschritten. Der Umsatz stieg um 2,3 % auf
3.035 Mio. EUR (davon 802 Mio. EUR im vierten Quartal). Ohne Währungseffekte von
77 Mio. EUR wäre der Umsatz um 5,0 % gestiegen.
Mit einem Wachstum von 4,3 % auf 1.618 Mio. EUR erzielte das Segment Pumpen den
stärksten Anstieg. Diese Steigerung erfolgte insbesondere im Wassermarkt, der um
rund 17,0 % wuchs. Alle anderen Märkte entwickelten sich nahezu unverändert zum
Vorjahr. Das Segment Armaturen realisierte ein Umsatzplus von 1,3 % auf 404 Mio.
EUR. Im Segment KSB SupremeServ hat KSB im Geschäftsjahr 2025 mit 1.013 Mio. EUR
nahezu das Vorjahresniveau gehalten. Belastend wirkte sich insbesondere ein
währungsbedingter Rückgang der Erlöse von rund 5 % im Bergbaumarkt aus. Alle
anderen Märkte entwickelten sich währungsbereinigt auf oder leicht über
Vorjahresniveau.
Die vorläufigen Umsatzerlöse in der Region Europa sind um 2,9 % gestiegen. In
den Regionen Asien / Pazifik sowie Amerika bewegten sich die Umsatzerlöse
jeweils leicht über Vorjahresniveau. Die Region Mittlerer Osten / Afrika
erzielte ein Wachstum von 7,6 %.
KSB erwartet ein EBIT über Vorjahr und im mittleren Bereich des für das
Geschäftsjahr 2025 gegebenen Prognosekorridors von 235 Mio. EUR bis 265 Mio.
EUR. Diese Zahlen beinhalten bereits die externen und nicht operativen
Transformationskosten für SAP S/4HANA in Höhe von rund 27 Mio. EUR gegenüber
15,4 Mio. EUR in der Vorjahresperiode.
Die finalen Geschäftszahlen 2025 präsentiert KSB am 26. März 2026.
Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, sagt: "Das Geschäftsjahr
2025 war geprägt von weltpolitischen Spannungen und Handelshemmnissen, die unser
Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen stellten. Gleichwohl ist es uns
gelungen, unsere besonderen Stärken - globale Präsenz, ein breit aufgestelltes
Produktportfolio sowie eine motivierte Belegschaft - zu nutzen und das Wachstum
von KSB weiter zu steigern. So haben wir 2025 zu einem erneut besten
Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte gemacht und die Strategie Mission TEN30
bestätigt."
Im Geschäftsjahr 2026 rechnet KSB mit anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen in
der Weltwirtschaft. Dennoch möchte das Unternehmen seinen Wachstumskurs
beibehalten.
Pressekontakt:
Sonja Ayasse
Tel + 49 6233 86-3118
Mobil +49 151 22953838
mailto:sonja.ayasse@ksb.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6209254
OTS: KSB SE & Co. KGaA
ISIN: DE0006292006
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie
Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 1.030 auf Tradegate (03. Februar 2026, 11:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um +3,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,53 %.
Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 913,21 Mio..
KSB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6000 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu KSB - 629200 - DE0006292006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über KSB. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Muckelius schrieb 01.08.25, 15:18
mitdiskutieren »
von boersengefluester.de
KSB: Volatile Bewegungen
Muckelius schrieb 27.06.25, 19:01
beide Aktiengattungen sind in den letzten Tagen gefragt. 900 Euro sind in Sicht. Der Kurs der Vorzüge hat erstmals sei langer Zeit die Stämme überholt...mitdiskutieren »
Muckelius schrieb 10.04.25, 19:56
zur Infomitdiskutieren »
KSB: Vorbereitung auf die Zukunft
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…
KSB: Vorbereitung auf die Zukunft
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=sto…
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte