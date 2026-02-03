    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Heute am 03.02.2026: Tesla Aktie im Spotlight

    Am 03.02.2026 ist die Tesla Aktie, bisher, um +0,99 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

    Tesla Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 03.02.2026

    Mit einer Performance von +0,99 % konnte die Tesla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Tesla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 361,80, mit einem Plus von +0,99 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Anstieg bei Tesla konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -8,84 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -2,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Tesla -7,20 % verloren.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,09 %
    1 Monat -5,25 %
    3 Monate -8,84 %
    1 Jahr -4,28 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die hohe Bewertung der Tesla-Aktie, die mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 426,3 als überzogen angesehen wird. Analysten erwarten einen Anstieg der Unternehmensgewinne bis 2026, was die Bewertung weiter in Frage stellt. Zudem wird die Fusion von SpaceX und xAI thematisiert, die potenzielle Auswirkungen auf Tesla haben könnte. Die Kursbewegungen der Tesla-Aktie, einschließlich eines kürzlichen Anstiegs, sind ebenfalls ein zentrales Thema.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,20 Bil. € wert.

    Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26


    Im Januar `26 haben 19 Analysten die Tesla Aktie eingestuft.

    China verbietet versteckte Auto-Türgriffe


    Tesla machte die versenkbaren Türgriffe an Autos bekannt. Als erstes Land verbietet China nun die modernen Klinken - wegen Sicherheitsbedenken. Die Änderung, die am 1. Januar 2027 in Kraft tritt, gilt für alle ab dann in China verkauften Autos. …

    China verbietet versteckte Auto-Türgriffe


    Wegen Sicherheitsbedenken und umständlicher Bedienung verbietet China versteckte Türgriffe an Autos. Die Behörden in dem Land mit dem weltgrößten Automarkt änderten dazu die entsprechenden Vorgaben, wie aus einer Mitteilung des Ministeriums für …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,08 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,34 %. NIO legt um +1,17 % zu

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    +0,96 %
    -2,09 %
    -5,25 %
    -8,84 %
    -4,28 %
    +113,86 %
    +47,95 %
    +115,18 %
    +34.745,86 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T



