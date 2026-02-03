    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOHB AktievorwärtsNachrichten zu OHB

    OHB Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 03.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die OHB Aktie bisher um +9,27 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.

    OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

    OHB Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.02.2026

    Mit einer Performance von +9,27 % konnte die OHB Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die OHB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -10,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 283,00, mit einem Plus von +9,27 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei OHB einen Gewinn von +141,12 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +107,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +129,33 % gewonnen.

    OHB Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,66 %
    1 Monat +107,23 %
    3 Monate +141,12 %
    1 Jahr +357,45 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der OHB Aktie, die als spekulativ gilt. Nutzer erwarten, dass wichtige Widerstände bei 300 € und 312 € durchbrochen werden könnten, insbesondere nach positiven Nachrichten über Kooperationen mit Rheinmetall. Gleichzeitig berichten einige von kurzfristigen Handelsstrategien und Gewinnmitnahmen, was die spekulative Natur der Investitionen unterstreicht.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

    Informationen zur OHB Aktie

    Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,44 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,66 %. Airbus notiert im Minus, mit -1,14 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,36 %. Lockheed Martin verliert -1,20 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,45 %.

    Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    OHB

    +9,27 %
    +13,66 %
    +107,23 %
    +141,12 %
    +357,45 %
    +680,64 %
    +515,02 %
    +1.229,83 %
    +2.820,54 %
