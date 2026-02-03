AKTIE IM FOKUS
Siltronic schwanken - Gute Zahlen versus vorsichtiger Ausblick
- Siltronic-Aktien schwanken stark wegen unsicherem Ausblick.
- 2025 bleibt herausfordernd, trotz KI-Boom und Nachfrage.
- Analysten erwarten weiterhin Unsicherheiten bis 2026.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siltronic haben am Dienstag mit starken Schwankungen auf einen unsicheren Geschäftsausblick reagiert. Die Papiere des Herstellers von Halbleiter-Wafern waren zunächst um fast sieben Prozent abgesackt und hatten damit ihren bis dato erzielten Jahresgewinn komplett eingebüßt. Im weiteren Handelsverlauf machten die Papiere ihre Tagesverluste wett, bevor sie zuletzt wieder etwas unter Druck gerieten.
Am späten Vormittag stand bei den Anteilsscheinen von Siltronic ein Minus von 1,4 Prozent zu Buche. Der Nebenwerte-Index SDax gab nur leicht nach.
Siltronic rechnet nach einem tristen Jahr 2025 mit einem weiter schwierigen Geschäftsumfeld. So sorgt zwar der Boom rund um Künstliche Intelligenz und die damit verbundene hohe Nachfrage nach schnellen Computer-Prozessoren sowie Speicherchips mit hoher Bandbreite für eine rege Nachfrage nach größeren Silizium-Scheiben, aus denen dann Computer-Chips hergestellt werden. Dem gegenüber steht aber schon länger eine eher träge Nachfrage aus der breiten Industrie, der Autobranche sowie seitens Smartphone-Herstellern.
Konkrete Prognosen traut sich Siltronic in diesem Umfeld noch nicht zu. Die Signale des Waferherstellers zeigte, dass die Unsicherheiten auch 2026 andauerten, schrieb Analyst Harry Blaiklock von der Schweizer Großbank UBS.
Für Branchenexperte Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies ist der vorsichtige Ausblick keine Überraschung. Die Siltronic-Führung habe zuletzt immer wieder betont, dass die Perspektiven erst einmal schwierig blieben. Der Experte hob zudem den in seinen Augen soliden Netto-Finanzmittelfluss positiv hervor.
2025 lief es auch insgesamt am Ende besser als von Analysten im Durchschnitt befürchtet. Im Schlussquartal habe Siltronic von Verschiebe- und Vorzieheffekten profitiert, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Auf mittlere Sicht werde die Anlegerstimmung durch den anhaltenden Gegenwind von der Währungsseite und strukturellen Preisdruck insbesondere im 200-mm-Segment gedämpft./la/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 18.103 auf Ariva Indikation (03. Februar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -11,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,42 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,53 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -3,92 %/+40,11 % bedeutet.
Eine Nachricht seitens SIL, dass man die Singapur-Anlage wegen des Chip-Booms schneller hochfährt als zunächst geplant, dürfte dem Kurs auf die Sprünge helfen.
Sollte das aus technischen Gründen nicht möglich sein, sollte man vorläufig lieber bei anderen, größeren Wafer-Herstellern investieren, um zeitnah von dem erwarteten Nachfrageboom (bei 300 mm Wafern) profitieren zu können. Wer weiß, wie der Markt aussieht, wenn Siltronic dann endlich soweit ist.
Irgendwie gefällt mir diese ganze Gemengelage nicht. Lasse mich aber gerne belehren. Nur das Wort "Lagerbestände" sollte bitte nicht vorkommen :-)
Das könnte Siltronic Auftrieb geben.
