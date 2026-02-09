Alle Analysten-Augen auf: Loews, UniCredit & Aumovio sowie US-Konjunkturdaten

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Italien: UniCredit, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Italien: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen
18:00 Uhr, Deutschland: Aumovio, Pre-Close Call 2025
USA: Loews, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 12/25
00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 12/25
08:00 Uhr, Norwegen: BIP Q4/25
09:00 Uhr, Schweiz: Seco Verbrauchervertrauen 1/26
10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorvertrauen 2/26
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)
