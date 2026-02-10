    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpotify Technology AktievorwärtsNachrichten zu Spotify Technology

    Zahlen von Spotify, Coca-Cola, Teamviewer, AstraZeneca, Ferrari, Lyft, BP & Ford

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Uli Deck/dpa

    Unternehmenstermine

    06:30 Uhr, Japan: Mazda Motor, Q3-Zahlen
    06:45 Uhr, Österreich: AMS Osram AG, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Tui, Jahreszahlen (und Hauptversammlung (11.00 Uhr)
    07:00 Uhr, Deutschland: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 Uhr, Niederlande: Philips, Jahreszahlen und Capital Markets Day (11.55 Uhr)
    07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, vorläufige Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Barclays, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: AstraZeneca, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: BP, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Japan: Honda Motor, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Spotify, Q4-Zahlen
    12:55 Uhr, USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, Italien: Ferrari, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Marriott International, Q4-Zahlen
    14:00 Uhr, USA: Lyft, Q4-Zahlen
    18:00 Uhr, Frankreich: Kering, Jahreszahlen
    22:00 Uhr, USA: American International Group, Q4-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen
    USA: Hasbro, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    00:50 Uhr, Japan: Geldmenge M2 1/26
    00:50 Uhr, Japan: Geldmenge M3 1/26
    07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 12/25
    08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 1/26
    08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 1/26
    09:00 Uhr, Australien: Industrieproduktion 12/25
    11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 12/25
    14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 12/25
    14:30 Uhr, USA: Beschäftigungskostenindex Q4/25
    14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 12/25
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 11/25


    ZeitLandRelev.Termin
    00:50JapanJPNCurrent Account n.s.a.
    10:30Euro ZoneEURSentix Investor Confidence
    17:15Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    alle Termine anzeigen »


    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    17:30 WebinarWH SelfInvest: Kurslisten-Magie: Es ist so einfach
    19:00 WebinarWH SelfInvest: Cashflow-Strategie - Regelmäßige Erträge an der Börse
    11.02. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
