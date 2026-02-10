Ihre wichtigsten Termine
Zahlen von Spotify, Coca-Cola, Teamviewer, AstraZeneca, Ferrari, Lyft, BP & Ford
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:30 Uhr, Japan: Mazda Motor, Q3-Zahlen
06:45 Uhr, Österreich: AMS Osram AG, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Tui, Jahreszahlen (und Hauptversammlung (11.00 Uhr)
07:00 Uhr, Deutschland: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 Uhr, Niederlande: Philips, Jahreszahlen und Capital Markets Day (11.55 Uhr)
07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, vorläufige Jahreszahlen
08:00 Uhr, Schweiz: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Barclays, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: AstraZeneca, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: BP, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Japan: Honda Motor, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Spotify, Q4-Zahlen
12:55 Uhr, USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, Italien: Ferrari, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Marriott International, Q4-Zahlen
14:00 Uhr, USA: Lyft, Q4-Zahlen
18:00 Uhr, Frankreich: Kering, Jahreszahlen
22:00 Uhr, USA: American International Group, Q4-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen
USA: Hasbro, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Geldmenge M2 1/26
00:50 Uhr, Japan: Geldmenge M3 1/26
07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 12/25
08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 1/26
08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 1/26
09:00 Uhr, Australien: Industrieproduktion 12/25
11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 12/25
14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 12/25
14:30 Uhr, USA: Beschäftigungskostenindex Q4/25
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 12/25
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 11/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 10.02.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Current Account n.s.a. 10:30 EUR Sentix Investor Confidence 17:15 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|17:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Kurslisten-Magie: Es ist so einfach
|19:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Cashflow-Strategie - Regelmäßige Erträge an der Börse
|11.02. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin