Adidas-Aktie: Wann kommt der Markt hier endlich zur Besinnung?

Ungeachtet einer zunehmend attraktiven Bewertung und überraschend starken Geschäftszahlen hält der Abwärtstrend der Adidas-Aktie noch immer an – und das ausgerechnet in einem Jahr mit einer ganzen Reihe von sportlichen Großveranstaltungen, wie der Herrenfußball-Weltmeisterschaft, die üblicherweise als Katalysatoren für die Umsatz- und Gewinnentwicklung wirken.

Entsprechend der seit Monaten anhaltenden Kursverluste ist das Chartbild stark angeschlagen. Auch das Sentiment ist schwach. Zwar reagierten Analystinnen und Analysten positiv auf das in der vergangenen Woche vorgestellte vorläufige Zahlenwerk zum abgelaufenen Geschäftsjahr, so richtig zünden wollte die Aktie jedoch noch nicht. Das hängt auch mit ausbleibenden Käufen von Privatanlegerinnen und -anlegern zusammen, die sich lieber weiter in der hoch bewerteten KI-Branche und am volatilen Edelmetallmarkt engagieren.

Die günstige Unternehmensbewertung sowie erste Vorboten einer Trendwende im Chart sprechen jedoch für eine asymmetrische Einstiegschance mit hochattraktivem Chance-Risiko-Profil. Zeit also, der Aktie eine Chance zu geben?

Adidas Chartsignale

Intakter Abwärtstrend: Die Adidas-Aktie befindet sich in einem hartnäckigen Abwärtstrend, der in den vergangenen 12 Monaten zu hohen Kursverlusten geführt hat.

Die Adidas-Aktie befindet sich in einem hartnäckigen Abwärtstrend, der in den vergangenen 12 Monaten zu hohen Kursverlusten geführt hat. Frische Mehrjahrestiefs: Das Papier ist zuletzt auf den tiefsten Stand seit März 2023 gefallen. Solche Mehrjahrestiefs gelten als technische Verkaufssignale.

Das Papier ist zuletzt auf den tiefsten Stand seit März 2023 gefallen. Solche Mehrjahrestiefs gelten als technische Verkaufssignale. Bullishe Divergenzen: Die technischen Indikatoren RSI und MACD steigen gegen den Trend der Aktie. Damit liegen bullishe Divergenzen und ein Trendwendesignal vor.

Die technischen Indikatoren RSI und MACD steigen gegen den Trend der Aktie. Damit liegen bullishe Divergenzen und ein Trendwendesignal vor. MACD-Crossing: Der Trendstärkeindikator MACD konnte seine Signallinie überwinden, was auf ein Nachlassen der Abwärtsdynamik hindeutet.

Adidas-Aktie: Trendwende in Sicht? Das spricht jetzt dafür!

Bei der Adidas-Aktie konkurrieren übergeordnet zwei Trends. Ausgehend vom Allzeithoch 336,25 Euro (August 2021) liegt ein mehrjähriger Abwärtstrend vor. Gleichzeitig konnten sich die Anteile gegenüber dem Bärenmarkttief bei 93,40 Euro (November 2022) bereits kräftig erholen und in der Spitze fast verdreifachen. Innerhalb dieser Situation sind nach einem Verlaufshoch bei 263,80 Euro im Februar vergangenen Jahres wieder die Bären am Drücker.

Dabei wird die Aktie der Herzogenauracher auch vom schwachen Abschneiden von Mitbewerbern wie Puma, Nike und Lululemon belastet. In der Branche herrscht angesichts wachsender Konkurrenz und Handelshemmnissen wie den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zollen ein harter Wettkampf um Marktanteile. Der wird auch über den Preis geführt, was die Margen sinken lässt.

Bullishe Divergenzen liefern Entspannungssignal

Die Chance auf eine Bodenbildung im Bereich von 160 Euro haben die Käuferinnen und Käufer zum Jahreswechsel verpasst. Die Aktie prallte an ihrer Abwärtstrendlinie nach unten ab und sorgte mit dem Sturz unter die 50-Tage-Linie und auf neue Mehrjahrestiefs für Verkaufssignale.

Diese konnten sich bislang aber nicht durchsetzen, weil die Adidas mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ohnehin bereits im überkauften Bereich notierte und das Unternehmen mit Geschäftszahlen besser als erwartet überrascht hat.

Auch die seit Monaten anhaltenden bullishe Divergenzen liefern Unterstützung. Sowohl der RSI als auch der Trendstärkeindikator MACD legen gegen den schwachen der Trend der Aktie zu. Das verhinderte zuletzt nicht nur noch tiefere Kurse, sondern spricht auch immer stärker für eine Trendwende. Diese These wird unterstützt durch den MACD, der unter der Nulllinie liegend zwar einen unverändert intakten Abwärtstrend anzeigt, der aber über die Signallinie klettern konnte und damit auf ein Nachlassen der Verkaufsdynamik hindeutet.

Nach oben ist viel Platz nach, unten nicht mehr

Das könnte wie im vergangenen Jahr bereits mehrfach geschehen zu einer weiteren Erholungsphase führen. Da der Abstand zu 160 Euro, dem aktuell entscheidenden Widerstandsbereich für einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend, gleichzeitig gering ist, bestehen große Chancen, dass eine Erholung gleichzeitig zu prozyklischen Kaufsignalen und einer nachhaltigen Gegenbewegung führt.

Übergeordnet aufhellen würde sich das angeschlagene Chartbild jenseits der 200-Tage-Linie bei etwa 183 Euro. Neue Tiefs und insbesondere das Unterschreiten der Unterstützung bei 135 Euro (nicht eingezeichnet) sollten dagegen vermieden werden, um die dank der bullishen Divergenzen nicht allzu schlechten Ausgangslage für eine Trendwende zu gefährden.

Bewertung günstig, Rückendeckung durch Experten

Mit Blick auf die Bewertung sowie die Fundamentaldaten ist Adidas ein klarer Kauf. Seine Prognose für 2026 will das Unternehmen zwar erst Anfang März vorstellen, die angekündigten Aktienrückkäufe lassen jedoch darauf schließen, dass sich die Geschäfte nach Einschätzung des Managements gut entwickeln dürften.

Auf Basis der Gewinnschätzungen der Analystinnen und Analysten ist Adidas aktuell mit einem KGVe 2026 von 14,1 bewertet. Das liegt nicht nur deutlich unter dem langjährigen Mittel, sondern auch dem Durchschnitt der Branche sowie den Vielfachen der Konkurrenten – für Nike beispielsweise wird aktuell ein KGVe 2026 von 40,2 abgerufen, obwohl der Konzern anders als Adidas mit rückläufigen Geschäftszahlen zu kämpfen hat.

Das für 2026 geschätzte Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 0,3 signalisiert eine starke Unterbewertung. Gleichzeitig ist die Cashflow-Rendite von 7,6 Prozent ebenso attraktiv wie die erwartete Dividendenrendite in Höhe von 2,8 Prozent. Günstiger bewertet als Adidas ist branchenintern aktuell nur Anta Sports aus China.

Angesichts der günstigen Fundamentaldaten ist das Votum der Analystinnen und Analysten eindeutig. Die raten mit großer Mehrheit (22 von 32 Nennungen) zum Kaufen oder Übergewichten der Aktie. Als fairer Wert wird im Mittel 223,77 Euro genannt, was einem implizierten Aufwärtspotenzial von fast 50 Prozent entspricht. Selbst die pessimistischste Einschätzung geht mit einem Kursziel von 160 Euro davon aus, dass sich Adidas zumindest bis in den Widerstandsbereich der Aktie wird erholen können.

Adidas auf einen Blick

ISIN: DE000A1EWWW0

DE000A1EWWW0 Marktkapitalisierung: 26,81 Milliarden Euro

26,81 Milliarden Euro Dividendenrendite: 2,81 Prozent

2,81 Prozent KGVe 2026: 14,1

14,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 223,77 Euro

223,77 Euro Aufwärtspotenzial: +49,0 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Der Chart mag zwar ebenso angeschlagen sein, wie das Sentiment, lässt jedoch erste Anzeichen einer möglichen Trendwende erkennen. Gleichzeitig ist das Unternehmen günstig bewertet und bietet sowohl mit Blick auf die Fundamentaldaten als auch die Einschätzung der Expertinnen und Experten jede Menge Aufwärtspotenzial.

Das macht Adidas zu einem aussichtsreichen Turnaround-Kandidaten für 2026. Das Vorbild hierfür könnte aus dem deutschen Leitindex DAX die Aktie von Bayer sein, die 2025 unter ähnlichen Voraussetzungen in das Jahr gestartet war und eine starke Erholung auf das Parkett zaubern konnte.

Wer hierbei die Chance auf überproportionale Gewinne wahrnehmen möchte, kann anstatt der Aktie auch auf den Discount-Optionsschein GU7CKG setzen. Dieser bietet eine Gewinnchance von bis zu 138,1 Prozent, wenn die Aktie bis zum Laufzeitende im Dezember auf oder über die Kappungsgrenze ("Cap") von 170 Euro steigt.

Für Kurse zwischen dem Basispreis von 140 Euro und dem Cap erhalten Anlegerinnen und Anleger eine anteilige Rückzahlung. Diese lautet für einige beispielhafte Fälle folgendermaßen:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter dem Basispreis von 140 Euro notieren, verfällt GU7CKG wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Adidas nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die bei 135 Euro liegende Unterstützung fallen sollte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

