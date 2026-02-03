AES Aktie schießt durch die Decke - 03.02.2026

Mit einer Performance von +6,02 % konnte die AES Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AES Aktie. Nach einem Plus von +0,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 13,295€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AES Corporation ist ein globales Energieunternehmen, das sich auf nachhaltige Energiequellen spezialisiert hat. Es bietet Stromerzeugung, erneuerbare Energien und Energiespeicherlösungen an. Mit einer starken internationalen Präsenz konkurriert AES mit Unternehmen wie NextEra Energy. Ihre Innovationskraft in Energiespeicherlösungen und strategische Partnerschaften sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +13,58 % bei AES.

Allein seit letzter Woche ist die AES Aktie damit um +9,98 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,23 %. Im Jahr 2026 gab es für AES bisher ein Plus von +13,82 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

AES Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,98 % 1 Monat +8,23 % 3 Monate +13,58 % 1 Jahr +29,12 %

Informationen zur AES Aktie

Es gibt 712 Mio. AES Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,50 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von AES

Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. Southern notiert im Minus, mit -0,09 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -0,03 %. NextEra Energy legt um +0,23 % zu Duke Energy notiert im Plus, mit +0,10 %.

AES Aktie jetzt kaufen?

Ob die AES Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.