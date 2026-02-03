    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAES AktievorwärtsNachrichten zu AES

    Besonders beachtet!

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    AES Aktie schießt durch die Decke - 03.02.2026

    Am 03.02.2026 ist die AES Aktie, bisher, um +6,02 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AES Aktie.

    Besonders beachtet! - AES Aktie schießt durch die Decke - 03.02.2026
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    AES Corporation ist ein globales Energieunternehmen, das sich auf nachhaltige Energiequellen spezialisiert hat. Es bietet Stromerzeugung, erneuerbare Energien und Energiespeicherlösungen an. Mit einer starken internationalen Präsenz konkurriert AES mit Unternehmen wie NextEra Energy. Ihre Innovationskraft in Energiespeicherlösungen und strategische Partnerschaften sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    AES aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.02.2026

    Mit einer Performance von +6,02 % konnte die AES Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AES Aktie. Nach einem Plus von +0,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 13,295. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.460,00€
    Basispreis
    4,69
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.535,67€
    Basispreis
    4,70
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +13,58 % bei AES.

    Allein seit letzter Woche ist die AES Aktie damit um +9,98 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,23 %. Im Jahr 2026 gab es für AES bisher ein Plus von +13,82 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

    AES Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,98 %
    1 Monat +8,23 %
    3 Monate +13,58 %
    1 Jahr +29,12 %

    Informationen zur AES Aktie

    Es gibt 712 Mio. AES Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,50 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von AES

    Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. Southern notiert im Minus, mit -0,09 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -0,03 %. NextEra Energy legt um +0,23 % zu Duke Energy notiert im Plus, mit +0,10 %.

    AES Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AES Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AES

    +5,87 %
    +10,11 %
    +7,03 %
    +13,06 %
    +29,72 %
    -47,13 %
    -40,80 %
    +50,74 %
    +15,02 %
    ISIN:US00130H1059WKN:882177



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AES Aktie schießt durch die Decke - 03.02.2026 Am 03.02.2026 ist die AES Aktie, bisher, um +6,02 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AES Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     