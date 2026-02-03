    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsDiesel RohstoffvorwärtsNachrichten zu Diesel

    Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen

    Foto: Tankstellen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Januar im Vergleich zum Dezember stark gestiegen. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Auswertung des ADAC kostete ein Liter Super E10 im Monatsdurchschnitt 1,739 Euro, was einem Anstieg von 8,6 Cent entspricht. Der Dieselpreis stieg noch stärker um 9,4 Cent auf durchschnittlich 1,692 Euro pro Liter. Damit war Diesel nur noch 4,7 Cent günstiger als Super E10, obwohl die Energiesteuer auf Diesel etwa 20 Cent niedriger ist.

    Hauptursache für den Preisanstieg waren die höheren Rohölnotierungen. Der Preis für die Rohölsorte Brent stieg von unter 60 US-Dollar zu Monatsbeginn auf über 70 US-Dollar gegen Monatsende. Der stärkere Euro im Vergleich zum US-Dollar konnte die Auswirkungen des höheren Ölpreises jedoch etwas abfedern. Der ADAC kritisierte, dass die Kraftstoffpreise trotz der vergleichsweise niedrigen Rohölnotierungen um den Jahreswechsel zu hoch gewesen seien.

    Der teuerste Tag zum Tanken war für Benzinfahrer der 15. Januar, als ein Liter Super E10 1,749 Euro kostete. Am niedrigsten stand der Super-E10-Preis am 1. Januar mit 1,709 Euro je Liter. Diesel kostete am 31. Januar am meisten, als der Preis für einen Liter bei 1,718 Euro lag. Am günstigsten war Diesel ebenfalls am Monatsersten mit einem Tagesdurchschnittspreis von 1,658 Euro je Liter.



    Verfasst von Redaktion dts
