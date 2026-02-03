    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Leichte Gewinne - Märkte beruhigen sich weiter

    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag leicht zugelegt. "Die Situation an den internationalen Finanzmärkten hat sich wieder etwas beruhigt und die Handelsschwankungen nehmen nicht nur an den Rohstoffmärkten wieder etwas ab", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Geschehen. "Nun liegt der Fokus zumindest kurzfristig wieder auf der Berichtssaison und den anstehenden Makrodaten."

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag mit 0,36 Prozent im Plus bei 6029,61 Zählern. Außerhalb der Eurozone tendierte der britische Leitindex FTSE 100 kaum verändert. Ähnlich sah es beim Schweizer SMI aus.

    Stärkster Sektor waren die Rohstoffe. Er erholte sich damit ebenso wie die Preise für Metalle und Edelmetalle. Am anderen Ende des Feldes bewegten sich die Medienwerte. Unter Druck standen Publicis . Das französische Werbeunternehmen hatte einen vorsichtigen Ausblick für das laufende Jahr abgegeben. Die Aktie büßte knapp acht Prozent ein.

    Im leicht schwächelnden Chemiesektor standen Akzo Nobel unter Druck. Die Aktien des Lacke- und Farbenproduzenten reagierten damit auf die Zahlen zum vierten Quartal. Die Analysten von JPMorgan verwiesen auf den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda), der unter den Konsensschätzungen gelegen habe. Der Ausblick auf das laufende Jahr erscheine zudem konservativ. Die Aktie büßte 5,8 Prozent ein.

    Industriewerte profitierten unterdessen von den Gewinnen von Schneider Electric . Die Aktie kletterte um ein Prozent. Santander hatte die Aktie des französischen Elektrokonzerns auf "Outperform" angehoben.

    Im Bankensektor waren ING mit 2,8 Prozent Aufschlag gefragt. Die Deutsche Bank hatte das Kursziel von 25 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Bei den Niederländern stünden die Zeichen auf Wachstum, so Analyst Benjamin Goy./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,90 % und einem Kurs von 78,76 auf Tradegate (03. Februar 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +6,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 76,13 Mrd..

    ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -4,21 %/+7,28 % bedeutet.




    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
