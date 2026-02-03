AKTIE IM FOKUS
Zalando auf Talfahrt - Experte warnt vor Social-Media-Konkurrenz
- Analyst warnt vor Konkurrenz durch Social Media
- Zalando-Aktien fallen um über neun Prozent
- TikTok-Expansion in Europa könnte schneller laufen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Warnung eines Analysten vor aufkommender Konkurrenz durch globale Social-Media-Netzwerke hat am Dienstag die Anleger von Zalando verängstigt. Die Titel des Online-Modehändlers sackten als Dax-Schlusslicht um zuletzt mehr als neun Prozent ab. Der Kurs fiel auf das niedrigste Niveau seit Ende November.
Luke Holbrook von Morgan Stanley verwies in einer Studie vor allem auf E-Commerce-Angebote der Videoplattform Tiktok. Deren Expansion in den USA verlaufe derzeit erfolgreicher als der Markteintritt in Großbritannien im Jahr 2021, schrieb der Experte in einer aktuellen Studie. Er merkt an, dass die Expansion nach Europa nach dieser Erfahrung schneller voranschreiten dürfte - und nannte dabei Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Irland als Zielländer./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,40 % und einem Kurs von 21,88 auf Tradegate (03. Februar 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -8,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,74 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +6,38 %/+66,51 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.
😬
Auf die UBS gebe ich nicht so viel.
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 42,00 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2026 werde das negative Narrativ für Zalando wohl widerlegt, schrieb Yashraj Rajani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er nannte drei Gründe dafür: Zum einen den anhaltend starken Umsatz im Online-Vertrieb, zweitens Margensteigerungen und drittens die starke Generierung von Barmitteln. https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/analyse-ubs-ag-vergibt-buy-an-zalando-aktie-15435796