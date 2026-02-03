Zalando auf Talfahrt - Experte warnt vor Social-Media-Konkurrenz

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,40 % und einem Kurs von 21,88 auf Tradegate (03. Februar 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -8,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,74 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +6,38 %/+66,51 % bedeutet.