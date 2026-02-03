SAP Aktie heute im Minus (170,72€) - 03.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,01 % verliert die SAP Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,54 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die SAP Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -21,61 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,66 %. Im Jahr 2026 gab es für SAP bisher ein Minus von -15,51 %.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,40 % 1 Monat -12,66 % 3 Monate -21,61 % 1 Jahr -32,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine technische Gegenreaktion nach Kursübertreibung, volatile Kursbewegungen beeinflusst durch Marktumfeld (Gold, Fed) und vorsichtiges Aufkaufen. Diskutiert werden Insiderkäufe als Vertrauenssignal, das 10‑Mrd.-Rückkaufprogramm (ca. 5% der Aktien) und erwartete EPS‑Steigerung durch Rückkäufe. Einschätzungen: stabilisierend, aber kein starker Kurstreiber; Kursbereich 150–200 €, Haltung: halten/selektiv nachkaufen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 209,93 Mrd. € wert.

Im Januar `26 haben 21 Analysten die SAP Aktie eingestuft.

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,34 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,38 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,38 %. ServiceNow verliert -0,27 % Workday (A) notiert im Minus, mit -1,37 %.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.