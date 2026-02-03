Tomra Systems Aktie unter starkem Abgabedruck - 03.02.2026

Mit einer Performance von -2,09 % musste die Tomra Systems Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Tomra Systems Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,34 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,09 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

Obwohl die Tomra Systems Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,65 %.

Allein seit letzter Woche ist die Tomra Systems Aktie damit um -4,34 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,00 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Tomra Systems einen Rückgang von -3,67 %.

Tomra Systems Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,34 % 1 Monat -5,00 % 3 Monate +4,65 % 1 Jahr -20,42 %

Informationen zur Tomra Systems Aktie

Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,19 Mrd. € wert.

Tomra Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.