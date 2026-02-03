    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks

    Secunet Security Networks Aktie unter Verkaufsdruck - 03.02.2026

    Am 03.02.2026 ist die Secunet Security Networks Aktie, bisher, um -2,77 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Secunet Security Networks Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

    Secunet Security Networks aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.02.2026

    Die Secunet Security Networks Aktie ist bisher um -2,77 % auf 228,00 gefallen. Das sind -6,50  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Secunet Security Networks Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,68 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,77 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Secunet Security Networks-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,71 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +12,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Secunet Security Networks um +28,10 % gewonnen.

    Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,29 %
    1 Monat +28,38 %
    3 Monate +16,71 %
    1 Jahr +89,70 %

    Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,48 Mrd. € wert.

    Secunet Security Networks Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26


    Im Januar `26 haben 5 Analysten die Secunet Security Networks Aktie eingestuft.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Thales und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Thales notiert im Plus, mit +0,39 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,81 %. Palo Alto Networks verliert -0,40 %

    Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Secunet Security Networks

    -4,26 %
    +12,29 %
    +28,38 %
    +16,71 %
    +89,70 %
    -1,25 %
    -22,64 %
    +938,48 %
    +949,07 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650



