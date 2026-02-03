Stroeer Aktie schwach im Handel - 03.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Stroeer Aktie. Mit einer Performance von -2,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,04 %, geht es heute bei der Stroeer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Stroeer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,39 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Stroeer Aktie damit um -5,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,58 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Stroeer um -10,51 % verloren.

Stroeer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,82 % 1 Monat -11,58 % 3 Monate -10,39 % 1 Jahr -39,14 %

Informationen zur Stroeer Aktie

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,85 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Stroeer

Publicis Groupe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -10,25 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert im Plus, mit +0,38 %.

Stroeer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.