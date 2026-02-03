    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTechnotrans AktievorwärtsNachrichten zu Technotrans

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Technotrans - Aktie schießt in die Höhe +5,37 % - 03.02.2026

    Am 03.02.2026 ist die Technotrans Aktie, bisher, um +5,37 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Technotrans Aktie.

    Besonders beachtet! - Technotrans - Aktie schießt in die Höhe +5,37 % - 03.02.2026

    Technotrans ist ein führender Anbieter von Flüssigkeitstechnologien mit Fokus auf Kühlung und Temperierung, besonders in der Druck- und Kunststoffindustrie. Das Unternehmen konkurriert mit Donaldson und Parker Hannifin und zeichnet sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen aus.

    Technotrans aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Technotrans Aktie. Mit einer Performance von +5,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Technotrans Aktie. Nach einem Plus von +1,52 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 35,30, mit einem Plus von +5,37 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Technotrans in den letzten drei Monaten Verluste von -7,42 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Technotrans -2,60 % verloren.

    Technotrans Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,32 %
    1 Monat -3,16 %
    3 Monate -7,42 %
    1 Jahr +92,57 %

    Informationen zur Technotrans Aktie

    Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 243,84 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Technotrans

    Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,63 %. GEA Group notiert im Minus, mit -0,49 %. Parker-Hannifin notiert im Plus, mit +0,50 %. Eaton legt um +1,94 % zu

    Technotrans Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Technotrans

    +2,99 %
    +2,32 %
    -3,16 %
    -7,42 %
    +92,57 %
    +30,37 %
    +32,16 %
    +95,19 %
    +24,90 %
    ISIN:DE000A0XYGA7WKN:A0XYGA



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Technotrans - Aktie schießt in die Höhe +5,37 % - 03.02.2026 Am 03.02.2026 ist die Technotrans Aktie, bisher, um +5,37 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Technotrans Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     