Technotrans - Aktie schießt in die Höhe +5,37 % - 03.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Technotrans Aktie. Mit einer Performance von +5,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Technotrans Aktie. Nach einem Plus von +1,52 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 35,30€, mit einem Plus von +5,37 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Technotrans ist ein führender Anbieter von Flüssigkeitstechnologien mit Fokus auf Kühlung und Temperierung, besonders in der Druck- und Kunststoffindustrie. Das Unternehmen konkurriert mit Donaldson und Parker Hannifin und zeichnet sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Technotrans in den letzten drei Monaten Verluste von -7,42 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Technotrans -2,60 % verloren.

Technotrans Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,32 % 1 Monat -3,16 % 3 Monate -7,42 % 1 Jahr +92,57 %

Informationen zur Technotrans Aktie

Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 243,84 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Technotrans

Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,63 %. GEA Group notiert im Minus, mit -0,49 %. Parker-Hannifin notiert im Plus, mit +0,50 %. Eaton legt um +1,94 % zu

Technotrans Aktie jetzt kaufen?

Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.