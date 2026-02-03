    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek

    Besonders beachtet!

    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nemetschek - Aktie stürzt rapide ab - 03.02.2026

    Am 03.02.2026 ist die Nemetschek Aktie, bisher, um -5,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Besonders beachtet! - Nemetschek - Aktie stürzt rapide ab - 03.02.2026
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

    Nemetschek Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Sie fällt um -5,30 % auf 73,20. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,17 %, geht es heute bei der Nemetschek Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nemetschek AG!
    Short
    78,07€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    67,57€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 10,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nemetschek Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -22,11 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -4,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nemetschek -16,90 % verloren.

    Nemetschek Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,60 %
    1 Monat -13,81 %
    3 Monate -22,11 %
    1 Jahr -30,69 %

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,47 Mrd. € wert.

    Nemetschek – Bounce am Support


    Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290) hatte im August 2025 ein Rekordhoch bei 138,50 EUR verbucht und etablierte anschließend einen weiterhin intakten mittelfristigen Abwärtstrend. In der Spitze verbilligte sich das Papier dabei bereits um rund 47 %. Aktuell versucht es sich im Bereich einer horizontalen Unterstützung auf dem am 21. Januar bei 72,80 EUR markierten Verlaufstief zu stabilisieren. Nach einem erneuten erfolgreichen Test des Supports am Freitag und de...

    Börsenstart Europa - 03.02. - FTSE Athex 20 stark +3,66 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %.

    Nemetschek Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    -5,30 %
    -4,60 %
    -13,81 %
    -22,11 %
    -30,69 %
    +40,00 %
    +27,69 %
    +468,54 %
    +1.294,29 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Nemetschek - Aktie stürzt rapide ab - 03.02.2026 Am 03.02.2026 ist die Nemetschek Aktie, bisher, um -5,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     