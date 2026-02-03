Nemetschek - Aktie stürzt rapide ab - 03.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Sie fällt um -5,30 % auf 73,20€. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,17 %, geht es heute bei der Nemetschek Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nemetschek Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -22,11 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -4,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nemetschek -16,90 % verloren.

Nemetschek Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,60 % 1 Monat -13,81 % 3 Monate -22,11 % 1 Jahr -30,69 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,47 Mrd. € wert.

Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290) hatte im August 2025 ein Rekordhoch bei 138,50 EUR verbucht und etablierte anschließend einen weiterhin intakten mittelfristigen Abwärtstrend. In der Spitze verbilligte sich das Papier dabei bereits um rund 47 %. Aktuell versucht es sich im Bereich einer horizontalen Unterstützung auf dem am 21. Januar bei 72,80 EUR markierten Verlaufstief zu stabilisieren. Nach einem erneuten erfolgreichen Test des Supports am Freitag und de...

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.