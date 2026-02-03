    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmadeus FiRe AktievorwärtsNachrichten zu Amadeus FiRe

    Amadeus FiRe Aktie unter starkem Abgabedruck - 03.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Amadeus FiRe Aktie bisher Verluste von -3,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amadeus FiRe Aktie.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Amadeus FiRe ist ein führender Anbieter von Personaldienstleistungen in Deutschland, spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Das Unternehmen bietet Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement sowie Weiterbildungsangebote an. Es hat eine starke Marktpräsenz und ist bekannt für seine Spezialisierung auf Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Banking und IT. Hauptkonkurrenten sind Randstad, Adecco und Hays. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus Personalvermittlung und Weiterbildung.

    Amadeus FiRe Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.02.2026

    Die Amadeus FiRe Aktie ist bisher um -3,08 % auf 37,70 gefallen. Das sind -1,20  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Amadeus FiRe Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,08 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Amadeus FiRe mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -24,71 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Amadeus FiRe auf -8,26 %.

    Amadeus FiRe Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,11 %
    1 Monat -5,73 %
    3 Monate -24,71 %
    1 Jahr -49,62 %

    Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

    Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 204,79 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Amadeus FiRe

    Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,64 %. Randstad notiert im Minus, mit -2,02 %.

    Amadeus FiRe Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amadeus FiRe

    -2,83 %
    -2,11 %
    -5,73 %
    -24,71 %
    -49,62 %
    -69,70 %
    -65,46 %
    -38,83 %
    +160,12 %
    ISIN:DE0005093108WKN:509310



