PayPal Aktie bricht massiv ein - 03.02.2026

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Update: Aus dem positiven Anfang wird ein Horro-tag für die Paypal-Aktionäre. Mittlerweile ist die Akite um über 18 % gefallen, auf 36,46 €. Das sind vom tageshoch über 21 % Verlust. Paypal blieb im Schlussquartal mit Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurück.

PayPal Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die PayPal Aktie. Sie steigt um +3,04 % auf 45,83€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PayPal Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 45,83€, mit einem Plus von +3,04 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Der Kurs der PayPal Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -25,31 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PayPal Aktie damit um -5,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,20 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PayPal einen Rückgang von -10,57 %.

PayPal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,90 % 1 Monat -10,20 % 3 Monate -25,31 % 1 Jahr -46,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der PayPal-Aktie und die bevorstehenden Quartalszahlen. Nutzer äußern Bedenken über mögliche Kursverluste und die Bewertung des Unternehmens, das als nicht mehr wachstumsstark gilt. Einige sehen einen weiteren Rückgang als Chance für Aktienrückkäufe, während andere optimistisch bleiben und bei stabilen Aussichten weiter investieren möchten. Technische Aspekte und die negative Marktreaktion auf vergangene Zahlen werden ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 936 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,94 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Express, Mastercard Registered (A) und Co.

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,45 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,25 %.

Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



