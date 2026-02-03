Staatsanwaltschaft durchsucht französische Büros von X

Die Zahlen für das Q4 werden schlecht ausfallen. Schlimmer wird es mit der Prognose für 2026 werden. Die lustigen Roboter werden auch in 2026 nicht ausgeliefert und die Planungen für das RoboTaxi werden auch immer weiter zurückgenommen. Jetzt knallt es noch im Brot und Butter Geschäft mit den Autos. Da wird Musk auch nicht helfen, dass er bestimmten Tesla-Aktionären einen bevorzugten Zugang zur Zeichnung von SpaceX in Aussicht stellt.

Tesla ist weder ein Autohaus noch ein Robotikunternehmen, sondern nur noch ein Scherbenhaufen.