Firma erhöht Dividende um 4 %
Quartalszahlen schlagen Erwartungen: Pepsi liefert ab
Pepsi liefert besser als erwartet ab und bestätigt die 2026-Prognose. Umsatz und Gewinn je Aktie des Unternehmens liegen klar über den Schätzungen.
- Pepsi übertrifft Umsatz- und Gewinnprognosen deutlich.
- Nettogewinn im Q4 bei 2,54 Mrd. USD, 1,85 USD/Aktie.
- Dividende steigt um 4%, neues Rückkaufprogramm angekündigt.
Pepsi konnte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertreffen. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 29,34 Milliarden US-Dollar gegenüber von Analysten erwarteten 28,97 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg damit um 5,6 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie beträgt 2,26 US-Dollar gegenüber erwarteten 2,24 US-Dollar.
Für das vierte Quartal meldete Pepsi einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettogewinn von 2,54 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,85 US-Dollar je Aktie, gegenüber 1,52 Milliarden US-Dollar und 1,11 US-Dollar je Aktie im Vorjahresquartal. Zudem bekräftigte Pepsi die im Dezember abgegebene Prognose für das Jahr 2026.
Zudem erhöht Pepsi die jährliche Dividende um 4 Prozent auf 5,92 US-Dollar pro Aktie, wirksam mit der erwarteten Dividendenzahlung im Juni 2026. Das Unternehmen kündigte außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm an, das bis zum 28. Februar 2030 bis zum 28. Februar 2030 Stammaktien im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar zurückkaufen soll.
Die Aktie ist am Dienstag (12:25 Uhr MEZ) 0,88 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 130,46 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
