Quartalszahlen schlagen Erwartungen: Pepsi liefert ab

Pepsi konnte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertreffen. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 29,34 Milliarden US-Dollar gegenüber von Analysten erwarteten 28,97 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg damit um 5,6 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie beträgt 2,26 US-Dollar gegenüber erwarteten 2,24 US-Dollar.

Für das vierte Quartal meldete Pepsi einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettogewinn von 2,54 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,85 US-Dollar je Aktie, gegenüber 1,52 Milliarden US-Dollar und 1,11 US-Dollar je Aktie im Vorjahresquartal. Zudem bekräftigte Pepsi die im Dezember abgegebene Prognose für das Jahr 2026.