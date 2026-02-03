Siemens Energy investiert eine Milliarde US-Dollar in USA

Die USA verzeichnen momentan einen erheblichen Anstieg des Strombedarfs. Der schnelle Ausbau von Rechenzentren und Infrastruktur für künstliche Intelligenz sowie die zunehmende Elektrifizierung neuer Industrien treiben den Stromverbrauch nach oben./nas/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 152,5 auf Tradegate (03. Februar 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +8,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 122,49 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 163,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -12,79 %/+13,90 % bedeutet.