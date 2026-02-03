Wirtschaft
Dax gibt Gewinne teilweise wieder ab - Euro etwas schwächer
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag nach einem sehr freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag einen Großteil seiner Gewinne wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.850 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, Siemens Energy und die Deutsche Post, am Ende Zalando, Merck und SAP.
"Die Situation an den internationalen Finanzmärkten hat sich wieder etwas beruhigt und die Handelsschwankungen nehmen nicht nur an den Rohstoffmärkten wieder etwas ab", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die zuletzt erlebten Kursverwerfungen waren zu viel des Guten und haben viele Investoren stark herausgefordert." Nun liege der Fokus zumindest kurzfristig wieder auf der Berichtssaison und den anstehenden Makrodaten.
"Zudem kühlt sich auch die geopolitische Situation zwischen den USA und dem Iran etwas ab und signalisiert wieder etwas mehr kurzfristige Berechenbarkeit", fügte Lipkow hinzu. "Es bleibt dennoch interessant, da das geopolitische Pendel mittelfristig auch schnell wieder die Richtung ändern kann."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1790 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8482 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 66,28 US-Dollar; das waren 2 Cent oder 0,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
TZ350 schrieb 22.01.26, 11:13
BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Harry Martin befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den Chancen und Risiken, die Teslas vollelektrischer Sattelzug Semi für etablierten Lkw-Hersteller mit sich bringen könnte. Es herrsche weitgehend Einigkeit darüber, dass Tesla im Lkw-Bereich nicht denselben durchschlagenden Erfolg erzielen werde wie im Pkw-Segment, schrieb er. Selbst wenn Tesla die Produktion von Zehntausenden Lkw pro Jahr erfolgreich hochfahre und Marktführer werden sollte, wären die Auswirkungen auf die kurzfristigen Erträge der von ihm beobachteten Sektorunternehmen minimal.
Konjunktive und Eventualitäten...
Bernstein Research vertraut der eigenen Einschätzung nicht
€ 30,00 ist auch lachhaft.
--- Nur meine Meinung ---
thg schrieb 21.01.26, 21:15
Du musst ruhiger werden,du kennst doch Trump erst mal poltern und ein paar Tage
später ist das schon wieder Schnee von gestern.Auch wenn letztes Jahr weniger Trucks das Werk
verlassen haben heißt das nicht das kein Geld verdient wurde.Alleine das Ersatzteilegeschäft wächst ja jährlich,
da jede Menge neue Fahrzeuge verkauft wurden.
Und was letztes Jahr nicht gekauft wurde muss dieses Jahr gekauft werden.
Da auch noch die Preise gestiegen sind lass ich mich überraschen ob hier nicht zuviel Angst verbreitet wird.
Grüße
thg schrieb 15.01.26, 18:47
Milliarden-Deal: Dieser Mercedes-Lkw fährt bald für die französische Armee
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/daimler-auf-diesen-mercedes-lkw-setzt-das-franzoesische-militaer/?utm_source=outbrain&utm_medium=exchange&utm_campaign=bild&dicbo=v4-ROH5Mk6-1078425718-1&cid=kooperation.home.outbrain.desktop.SF_12.ff.bild
