CashCo erweitert den Einsatz der Inverite-Plattform und fügt neben Bankverifizierung auch Lebendigkeitserkennung hinzu

VANCOUVER, B.C., 3. Februar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. („Inverite“) (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, gab heute bekannt, dass CashCo Financial Inc. („CashCo“) sein Abkommen mit Inverite verlängert hat, um Inverite weiterhin als primären Anbieter für Bankverifizierungen und damit in Zusammenhang stehende Verifizierungsabläufe zu nutzen.

CashCo, ein kanadischer Kreditgeber, der Kunden in mehreren Provinzen betreut, nutzt Inverite seit 2018 zur Unterstützung von Arbeitsabläufen zur Einkommensüberprüfung und Transaktionshistorien, die in die internen Entscheidungssysteme einfließen. Im Rahmen einer umfassenden Plattform- und Anbieterüberprüfung im Vorjahr evaluierte CashCo alternative Lösungen, während es zwischen Systemen migrierte und betriebliche Anforderungen mit Kostendisziplin in Einklang brachte. Nach dieser Überprüfung entschied sich CashCo für eine Verlängerung mit Inverite und verwies dabei auf den Vorteil, wichtige Verifizierungsfunktionen unter einem einzigen kanadischen Anbieter zu bündeln.

„Eine Verifizierungsinfrastruktur schafft nur dann einen Mehrwert, wenn sie sich nahtlos in die tatsächlichen Arbeitsabläufe eines Kreditgebers einfügt“, sagte Karim Nanji, Chief Executive Officer von Inverite Insights Inc. „Das Team von CashCo hat klar definiert, worauf es ankommt: zuverlässiger Zugriff auf die Transaktionshistorie, konsistente Dateninputs, die operativ genutzt werden können, und eine Anbieterbeziehung, die Veränderungen unterstützt, ohne unnötige Komplexität zu verursachen. Wir sind stolz darauf, CashCo weiterhin bei der Optimierung seiner Infrastruktur und der Skalierung seines digitalen Onboardings zu unterstützen.“

CashCo nutzt die Bankverifizierung und Datenanreicherung von Inverite, um erweiterte Transaktionshistorien abzurufen und damit die Bewertung von Einkommen und Cashflow zu unterstützen, einschließlich wesentlicher Indikatoren wie NSF-Vorgängen, Zahlungsstopps, Überziehungsfälle und Signale für Einkommenskonsistenz. Im Rahmen der verlängerten Partnerschaft hat CashCo außerdem Lebendigkeitserkennung (Liveness-Checks) hinzugefügt, um eine strengere Identitätsprüfung während des Onboardings zu unterstützen.