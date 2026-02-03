Burry setzt zur Jagd an – diese vergessene Aktie steht im Übernahme-Spotlight

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLululemon Athletica AktievorwärtsNachrichten zu Lululemon Athletica

    Michael Burry wirft überraschend einen Köder aus – und plötzlich wird eine unterschätzte Aktie zum möglichen Übernahmehit. Liquidität, Bewertung, Story: Alles passt für den nächsten großen Move.

    • Michael Burry empfiehlt Lululemon als Übernahmeziel.
    • Starke Liquidität und hohe Margen überzeugen Analysten.
    • Aktie zeigt Potenzial, bleibt aber konjunkturanfällig.
    Lululemon Athletica rückt nach einer Empfehlung von Michael Burry erneut in den Fokus der Anleger, nachdem Burry das Unternehmen als "verlockendes" Übernahmeziel bezeichnet und seine Position auf 100.000 Aktien erhöht hatte – inzwischen rund 2 Prozent seines Portfolios. Trotz eines Kursrückgangs von über 50 Prozent innerhalb der letzten 12 Monate sieht Burry in der Bilanzstruktur und Marktstellung von Lululemon erhebliches Potenzial.

    Das Unternehmen verfügt über 1 Milliarde US-Dollar an liquiden Mitteln sowie eine ungenutzte Kreditlinie über 593 Millionen US-Dollar – eine für die Branche außergewöhnlich starke Liquidität. Operativ bleibt die Dynamik hoch: Lululemon erzielte im vergangenen Geschäftsjahr 11,07 Milliarden US-Dollar Umsatz, getragen von einer dreijährigen Wachstumsrate von 21,2 Prozent. Die Bruttomarge von 58,41 Prozent und eine Nettomarge von 15,72 Prozent belegen Preissetzungsmacht und effizientes Kostenmanagement.

    Auch der Blick in die Bilanz zeigt, warum Michael Burry Lululemon für stabil genug hält, um ein Übernahmeziel zu sein. Das Unternehmen sitzt auf viel Liquidität, kann kurzfristige Verpflichtungen problemlos bedienen und ist nur moderat verschuldet. Gleichzeitig erzielt Lululemon eine außergewöhnlich hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital – ein Zeichen dafür, dass das Geschäftsmodell effizient arbeitet.

    Kleinere Insiderverkäufe der vergangenen Monate – rund 16.000 Aktien – ändern wenig an dieser Einschätzung. Auch externe Prüfkennzahlen bestätigen die robuste Verfassung: Der Altman-Z-Score liegt klar im grünen Bereich und deutet auf kein erhöhtes Insolvenzrisiko hin. Der Beneish-M-Score zeigt zudem keine Hinweise auf Bilanztricksereien.

    Auch die Bewertung wirkt attraktiv. Mehrere Kennzahlen – vom KGV über das Kurs-Umsatz-Verhältnis bis hin zum Kurs-Buchwert-Verhältnis – liegen nahe früherer Tiefstände. Viele Analysten sehen daher Aufholpotenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von rund 221 US-Dollar aus. Dass mehr als 70 Prozent der Anteile bei Institutionen liegen, spricht für Vertrauen großer Investoren.

    Technisch betrachtet nähert sich die Aktie dem Bereich, in dem Papiere als „überverkauft” gelten – ein möglicher Hinweis darauf, dass die Fallhöhe begrenzt sein könnte. Die nächsten wichtigen charttechnischen Hürden liegen bei 198 und 214 US-Dollar.

    Risiken bestehen weiter: Als Anbieter zyklischer Konsumgüter bleibt Lululemon sensibel gegenüber Kaufkraft, Modezyklen und Konjunktur. Ein Beta von 0,71 zeigt jedoch, dass die Aktie weniger stark schwankt als der Gesamtmarkt. Kurz gesagt: Lululemon bewegt sich im Durchschnitt ruhiger als viele andere Aktien – ein Vorteil für Anleger, die ein stabiles Papier mit begrenzten Ausschlägen suchen.

    Unterm Strich zeigt das Unternehmen ein robustes, margenträchtiges Geschäftsmodell mit solider Bilanz und hoher Cash-Generierung – Faktoren, die Burrys Übernahmefantasie untermauern. Anleger sollten allerdings kurzfristige Schwankungen und branchenspezifische Risiken im Blick behalten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Lululemon Athletica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 152,2EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.



