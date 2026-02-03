    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Aktien fallen trotzdem

    Überraschende Quartalszahlen: Pharma-Riesen enttäuschen Anleger trotz Wachstum

    Merck und Pfizer überraschen mit Quartalszahlen. Doch das starke Wachstum bei Keytruda und ein stabiler Umsatz bei Pfizer können die Börse nicht richtig überzeugen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Merck und Pfizer überraschen mit starken Quartalszahlen.
    • Merck profitiert von Keytruda, Umsatz stabil bei Pfizer.
    • Aktien fallen trotz guter Ergebnisse, Ausblick verhalten.
    Aktien fallen trotzdem - Überraschende Quartalszahlen: Pharma-Riesen enttäuschen Anleger trotz Wachstum
    Foto: Myriams-Fotos auf Pixabay

    Die beiden Pharma-Riesen Merck und Pfizer haben ihre vierten Quartalszahlen veröffentlicht – mit überraschend starken Ergebnissen, aber auch Warnsignalen für die Zukunft. Während Merck vor allem vom Krebsmedikament Keytruda profitierte, zeigt Pfizer Stabilität trotz nachlassender Pandemie-Umsätze. Anleger stehen nun vor der Frage, wie die Konzerne mit Patentausläufen, regulatorischen Änderungen und globalen Absatzproblemen umgehen werden. Die Aktien reagierten jeweils schwächer, obwohl beide Unternehmen die Erwartungen übertrafen.

    Starke Zahlen zum Jahresende

    Merck hat im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 16,4 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,04 US-Dollar über der LSEG-Schätzung. Wachstumstreiber blieb Keytruda. Der Umsatz des Krebsmedikaments legte um 7 Prozent auf 8,37 Milliarden US-Dollar zu und übertraf die Erwartungen von StreetAccount leicht. Das Pharmageschäft wuchs insgesamt um 6 Prozent. Das neue Medikament Winrevair steigerte seinen Umsatz um 133 Prozent auf 467 Millionen US-Dollar. Dagegen brach der Umsatz des HPV-Impfstoffs Gardasil wegen schwacher Nachfrage in China um 34 Prozent auf 1,03 Milliarden US-Dollar ein.

    Verhaltener Ausblick trotz Kostensenkungen

    Für 2026 stellt sich Merck vorsichtiger auf. Der Konzern erwartet einen Umsatz zwischen 65,5 und 67 Milliarden US-Dollar und bleibt damit unter der LSEG-Prognose von 67,6 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn soll bei 5 bis 5,15 US-Dollar je Aktie liegen, nach einer Markterwartung von 5,36 US-Dollar. In der Prognose ist eine einmalige Belastung von rund 9 Milliarden US-Dollar aus der Cidara-Übernahme enthalten. Zudem drohen Umsatzeinbußen durch auslaufende Patente, unter anderem bei Januvia, Janumet und Bridion. Ein Unternehmenssprecher verwies auf "handhabbare Auswirkungen" aus der Preisvereinbarung mit Präsident Donald Trump sowie Änderungen im US-Impfkalender. Gleichzeitig will Merck bis Ende 2027 Kosten von 3 Milliarden US-Dollar senken, um sich auf das Auslaufen des Keytruda-Patents im Jahr 2028 vorzubereiten.

    Auf Tradegate reagierte die Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen mit Kursverlusten und notierte 3,32 Prozent tiefer bei 122,30 Euro (Stand 12:43 Uhr MEZ).

    Merck

    -3,12 %
    -6,15 %
    +2,54 %
    +9,74 %
    -13,58 %
    -31,83 %
    -12,94 %
    +56,38 %
    +716,24 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990

    Jahreszahlen 2025: Covid-Effekt bremst Wachstum

    Pfizer erzielte 2025 einen Gesamtumsatz von 62,6 Milliarden US-Dollar und verzeichnete damit einen operativen Rückgang von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ohne Beiträge von Paxlovid und Comirnaty wuchs das Unternehmen operativ um 6 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 3,22 US-Dollar, während der ausgewiesene Gewinn je Aktie 1,36 US-Dollar betrug. Im vierten Quartal sanken die Umsätze operativ um 3 Prozent auf 17,6 Milliarden US-Dollar, wobei das operative Wachstum ohne die Covid-Medikamente 9 Prozent betrug. Pfizer meldete für das Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,66 US-Dollar, während der ausgewiesene Verlust je Aktie bei 0,29 US-Dollar lag. Dr. Albert Bourla, Vorsitzender und CEO von Pfizer, sagte: "Dank einer hervorragenden Umsetzung im Jahr 2025 haben wir eine solide finanzielle Leistung erzielt und die Grundlage für das zukünftige Wachstum von Pfizer gestärkt."

    Ausblick auf 2026 bleibt stabil

    Für 2026 bestätigt Pfizer die bisherigen Ziele. Der Konzern rechnet mit einem Umsatz zwischen 59,5 und 62,5 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,80 und 3,00 US-Dollar. Trotz der rückläufigen Beiträge von Paxlovid und Comirnaty erwartet das Unternehmen ein solides operatives Wachstum bei seinen anderen Medikamenten. Pfizer betonte, dass die Prognosen unverändert bleiben und Währungseffekte in den operativen Zahlen nicht berücksichtigt sind.

    In New York zeigte sich die Aktie vorbörslich schwächer und verlor nach Vorlage der Zahlen 1,39 Prozent auf 26,29 US-Dollar (Stand 12:51 Uhr MEZ).

    Pfizer

    -1,09 %
    +2,16 %
    +4,92 %
    +7,09 %
    +0,34 %
    -40,36 %
    -24,52 %
    -0,63 %
    +1.022,13 %
    ISIN:US7170811035WKN:852009

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Saskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
