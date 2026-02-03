    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Warum das Versprechen stimmt, aber die Rechnung oft noch nicht

    Gastbeitrag von Thomas Rolf Hermes, Director Innovation & ESG bei FRANK

     

    Thomas Rolf Hermes, FRANK

    Fertig gedämmte Fassaden, die per Kran ans Haus schweben, Wärmepumpen im Paket, Sanierung in wenigen Tagen statt vieler Monate: Serielle Sanierung gilt als Hoffnungsträger der Wärmewende. Die Idee ist bestechend. Die wirtschaftliche Realität ist es vielerorts noch nicht. 

    Wer auf einem Energiesprong-Event oder einem Innovation Day war, versteht die Faszination sofort. Anstatt jedes Gebäude vor Ort mühsam Schicht für Schicht zu sanieren, werden Fassaden- und Dachelemente im Werk vorgefertigt, inklusive Dämmung, Fenster und Technikdurchführungen. Auf der Baustelle werden sie im Idealfall nur noch montiert. Seit gut sieben Jahren setzen wir uns von FRANK mit dieser Entwicklung in der Praxis auseinander. Die Versprechen sind konstant: weniger Personal auf der Baustelle, kürzere Bauzeiten, weniger Überraschungen und eine bessere Planbarkeit.

    Genau hier liegt aber auch das Dilemma. Der technische Reifegrad ist hoch, die wirtschaftliche Durchdringung bleibt begrenzt, weil der direkte Vergleich mit der konventionellen Sanierung in vielen Fällen noch zugunsten der klassischen Variante ausfällt. Die BEG-Sonderförderung kann das Delta verringern. Sie schließt es jedoch nicht automatisch. Entscheidend ist deshalb weniger die Frage, ob serielle Sanierung funktioniert, sondern unter welchen Bedingungen sie sich für Bestandshalter im Zahlenwerk trägt.

    Warum die Kostenlücke so hartnäckig bleibt

    Auch wenn sich in den letzten Jahren die Kosten schon deutlich reduziert haben. Ein zentraler Grund liegt in der Herkunft vieler Systeme aus dem Holztafelbau. Diese Konstruktionsweise ist aus ihrem Ursprung als tragendes Element konzipiert worden. Für die Sanierung bedeutet das: Ein Bestandsgebäude, dessen Außenwand im Kern „nur“ gedämmt werden müsste, bekommt eine vergleichsweise massive, schwere Konstruktion vorgesetzt. Das treibt den Materialeinsatz und verschärft die statischen und konstruktiven Anforderungen an die Befestigung. Dies führt bei den klassischen Tafelbausystemen zu einem nicht zu unterschätzenden Anteil an den Fassadenkosten.

