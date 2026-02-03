    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)

    AKTIEN IM FOKUS

    Aktien von Lkw-Bauern gefragt - BofA-Favorit Daimler Truck

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA-Kommentar hebt Aktien von Nutzfahrzeugbauern an.
    • Daimler Truck als neuer Favorit unter europäischen Herstellern.
    • Traton erhält negatives Votum, bleibt "Underperform".
    FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Ein ermutigender Kommentar der Bank of America (BofA) hat sich am Dienstag positiv auf die Aktien von Nutzfahrzeugbauern ausgewirkt. Die Titel von Daimler Truck , Traton und Volvo legten im Größenbereich von 2,1 bis 3,7 Prozent zu, nachdem Alexander Jones von der US-Bank den Anlegern nahegelegt hatte, in Erwartung eines zyklischen Wendepunktes zuzugreifen. Dafür gebe es mehr und mehr Anzeichen dank aktueller Marktindikatoren, dem klarer werdenden Zoll- und Regulationsumfeld sowie wahrscheinlichen Margenverbesserungen.

    Der Experte bezeichnete Daimler Truck vor diesem Hintergrund als neuen Branchenfavoriten unter den europäischen Herstellern - anstelle von Volvo, wobei er seine Kaufempfehlung für beide Aktien bestätigte. Die Daimler-Aktie werde aktuell unter ihrem langfristigen durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, während Volvo nicht unberechtigt über diesem Schnitt liege. Er betonte außerdem, dass die Aktienstory von Daimler fortan vielversprechender sei, unter anderem wegen der stärkeren Fokussierung auf die USA. Der Markt dort sei zyklisch ein Vorreiter.

    Traton bleibt in seinen Augen eine Ausnahme mit dem negativen Votum "Underperform". Bei der VW-Tochter ist er der Meinung, dass unter anderem niedrigere Renditen im Vergleich zu Mitbewerbern eine geringere Bewertung rechtfertigen./tih/la/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 31,91 auf Tradegate (03. Februar 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +6,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 35,55 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -30,56 %/+15,74 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
