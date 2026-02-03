Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,17885 USD

EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,17885. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte EUR/USD bei 1,077664USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,17885USD ein Wert von 1.093,89USD geworden – ein Gewinn von +9,39 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist pessimistisch. Nach einem schwachen Wochenschluss unter 1,1850 wird ein Rückgang auf 1,1750 erwartet. Technische Analysen zeigen wichtige Unterstützungen bei 1,1835 und 1,1608, während Widerstände bei 1,1918 und 1,2082 liegen. Die letzten 14 Tage waren von einer Abwärtstendenz geprägt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.