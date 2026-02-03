    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold rast nach oben – Kurs bei 4.915,80 USD

    Bullen treiben Gold nach oben: Kurs +5,47 % bei 4.915,80 USD.

    Gold steigt innerhalb von 24 Stunden um +5,47 % auf 4.915,80USD. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,04 %
    1 Monat +9,39 %
    3 Monate +20,22 %
    1 Jahr +73,43 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.149,88USD. Heute steht er bei 4.915,80USD. Das Investment wäre auf 21.375,2USD gewachsen – eine Steigerung von +327,50 %.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch über das langfristige Potenzial sind, warnen andere vor kurzfristigen Risiken. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Volatilität, die durch geopolitische Ereignisse beeinflusst wird. Dennoch bleibt Gold als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten attraktiv.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

    Informationen zu Gold

    Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

