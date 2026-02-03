    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Silber mit Rally: +9,47 % in 24h auf 86,78 USD

    Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +9,47 % bei 86,78 USD.

    Silber steigt innerhalb von 24 Stunden um +9,47 % auf 86,78USD. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -24,26 %
    1 Monat +14,31 %
    3 Monate +70,14 %
    1 Jahr +169,25 %

    Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,48917USD. Heute steht er bei 86,78USD. Das Investment wäre auf 35.436,9USD gewachsen – eine Steigerung von +254,37 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von hoher Volatilität und Unsicherheiten. Während einige Anleger optimistisch sind und von steigender Nachfrage ausgehen, warnen andere vor den Risiken der Marktbewegungen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt starke Schwankungen, was zu Zwangsliquidierungen führte. Anleger hoffen auf eine Stabilisierung und langfristige Wertsteigerung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    +9,44 %
    -24,26 %
    +14,31 %
    +70,14 %
    +169,25 %
    +254,37 %
    +210,95 %
    +481,94 %
    +432,18 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



