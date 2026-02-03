AKTIEN IM FOKUS
ProSiebensat.1 lastet auf RTL - Publicis auf Mediensektor
- ProSiebenSat.1 verdient weniger als erwartet.
- RTL-Aktien fallen um 2,5 Prozent.
- Publicis senkt Wachstumsprognose für 2026.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Negative Branchennachrichten haben am Dienstag den europäischen Mediensektor eingeholt. Der TV-Konzern ProSiebenSat.1 hat im abgelaufenen Jahr aufgrund des anhaltend schwachen TV-Werbemarktes noch weniger verdient als befürchtet, was die im SDax enthaltene Aktie trotz der laufenden Übernahme durch den Konkurrenten MediaForEurope mit 2,4 Prozent belastete. Laut Händlern strahlte dies auch negativ ab auf RTL, die eine Klasse höher im MDax 2,5 Prozent verloren.
Hinzu kam im breiten Mediensektor, dass der französische Werbekonzern Publicis einen dürftigen Ausblick vorlegte. Vor dem Hintergrund, dass dessen Papiere an der Pariser Börse um etwa acht Prozent absackten, fiel der gesamteuropäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Media um vier Prozent. Er fiel damit auf ein Tief seit Oktober 2023.
Publicis hatte zwar starke Ergebnisse für das vierte Quartal und das abgelaufene Gesamtjahr aufzuweisen; Analysten machten aber auf eine konservative Wachstumsprognose für 2026 aufmerksam. Diese impliziere einen verlangsamten Werbemarkt, während auch negative Währungseffekte einen Gegenwind darstellten. Dies belastete am deutschen Aktienmarkt auch die Ströer-Aktien im MDax mit 2,4 Prozent./tih/bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 36,50 auf Tradegate (03. Februar 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,56 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,65 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -20,55 %/-6,85 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stroeer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Laut Bloomberg hat die Investorengruppe um I Squared Capital seine Pläne zur Übernahme des (D)-OOH-Geschäftes aufgegeben. Angeblich hat man aufgrund der deutschen Konjunkturschwäche nicht genügend Kapital für das Geschäft akquirieren können. Außerdem hat man I Squared nicht abgenommen, das Werbegeschäft als Infrastruktur-Investment einzustufen.
Definitiv eine negative Meldung, obwohl man beachten sollte, daß erstens die Meldung von Bloomberg vom 10.10.25 das der o.g. Finanzinvestor ein Interesse hat, lediglich ein Gerücht war und zweitens der Kurs am 10.10.25 lediglich für einen sehr kurzen Zeitraum Intraday angestiegen ist und an dem Tag nahezu unverändert geschlossen hat. Somit dürfte kaum eine Übernahmefantasie eingepreist sein.
Stimme Dir vollkommen zu.
Ich kann zwar nachvollziehen, wenn es Aktionäre gibt, für die die Dividende sehr wichtig ist, aber letzlich ist es ein Nullsummenspiel und ohne Relevanz. Es gibt genügend (Tech-)Unternehmen, die eine hervorragende Rendite abwerfen, ohne jemals einen Cent an Dividende gezahlt zu haben.