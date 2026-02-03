ProSiebensat.1 lastet auf RTL - Publicis auf Mediensektor

Publicis hatte zwar starke Ergebnisse für das vierte Quartal und das abgelaufene Gesamtjahr aufzuweisen; Analysten machten aber auf eine konservative Wachstumsprognose für 2026 aufmerksam. Diese impliziere einen verlangsamten Werbemarkt, während auch negative Währungseffekte einen Gegenwind darstellten. Dies belastete am deutschen Aktienmarkt auch die Ströer-Aktien im MDax mit 2,4 Prozent./tih/bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 36,50 auf Tradegate (03. Februar 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,56 %.

Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,65 Mrd..

RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -20,55 %/-6,85 % bedeutet.