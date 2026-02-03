    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSilver Storm Mining AktievorwärtsNachrichten zu Silver Storm Mining
    Silver Storm beginnt mit dem Ausbau der Kapazität des Sulfid-Flotationskreislaufs bei La Parrilla auf 1.250 Tonnen pro Tag

    Toronto, Ontario, 3. Februar 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich bekannt zu geben, dass alle acht neuen Flotationszellen hergestellt und an den Standort des zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla (der „Komplex La Parrilla“) im mexikanischen Bundesstaat Durango geliefert wurden.

     

    Die Installation der neuen 1.000 Kubikfuß fassenden Flotationszellen ermöglicht in Kombination mit den vorhandenen Verarbeitungsanlagen einen Ausbau der Verarbeitungskapazität des Sulfid-Flotationskreislaufs des Komplexes La Parrilla von 1.000 auf 1.250 Tonnen pro Tag. Zwei der neuen Zellen wurden bereits installiert; die Installation der verbleibenden sechs Zellen erfolgt im Laufe des ersten Quartals 2026.

     

    Greg McKenzie, President und CEO, sagt dazu: „Die Installation der neuen Flotationszellen und die anschließende Erweiterung des Sulfid-Flotationskreislaufs bei La Parrilla sind ein wichtiger Schritt in Richtung einer möglichen Wiederaufnahme des Betriebs im zweiten Quartal 2026. Die Erweiterung des Sulfidkreislaufs trägt der von Sulfiden dominierten Beschaffenheit der Mineralressource bei La Parrilla Rechnung.“

     

    Abbildung 1: Sulfid-Flotationszellen am Standort des Komplexes La Parrilla

     

     

    Abbildung 2: Installation der neuen Flotationszellen ist im Gange

     

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Shane Ghouralal, P.Eng., Director, Technical Services des Unternehmens, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), geprüft und genehmigt.

     

    Über Silver Storm Mining Ltd.

     

    Silver Storm Mining Ltd. besitzt Silberprojekte in fortgeschrittenem Stadium im mexikanischen Bundesstaat Durango. Silver Storm ist bestrebt, die Wiederinbetriebnahme des zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla voranzutreiben – einem ertragreichen Betrieb, der aus einer Mühle mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und drei Untertageminen besteht. Das Unternehmen hält auch sämtliche Rechte und Anteile am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberkonzessionen in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

