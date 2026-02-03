    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAbcourt Mines (B) AktievorwärtsNachrichten zu Abcourt Mines (B)
    Abcourt Mines gibt die Ernennung von Dany Cenac Robert zum Vice-President, Communications and Corporate Development bekannt

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Rouyn-Noranda, Kanada, 3. Februar 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich sehr, die Ernennung von Herrn Dany Cenac Robert zum Vice-President, Communications and Corporate Development bekannt zu geben.

     

    Als strategischer Partner des Unternehmens seit 2018 verfügt Herr Cenac Robert über umfassendes Knowhow über die Assets und die Vision von Abcourt. Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen strategische Kommunikation und Finanzmärkte gründete und leitete er insbesondere das Beratungsunternehmen Reseau Promarket Conseil, wo er zahlreiche Bergbau- und Technologieunternehmen beriet.

     

    Als Spezialist für Unternehmenswachstum durch organische und strategische Expansion zählen Marketing, Fusionen und Übernahmen, Investor Relations sowie Finanzkommunikation zu seinen Fachgebieten. Er hatte maßgeblichen Anteil an der Positionierung mehrerer Unternehmen aus dem privaten und öffentlichen Sektor.

     

    Herr Cenac Robert, der über zehn Jahre Erfahrung in Schlüsselpositionen bei Bergbauunternehmen vorweisen kann, fungierte zuvor als Direktor des börsennotierten Bergbauunternehmens Orex Exploration, das er durch die Fusion mit Anaconda Mining führte. Er setzte seine Tätigkeit für das Unternehmen fort, als Anaconda Mining in Signal Gold Inc. umfirmierte, wo er sein Hauptaugenmerk auf die strategische Beratung von Investoren und die Kommunikation richtete.

     

    Herr Cenac Robert ist zertifizierter Ausbilder und besitzt ein Bachelor of Business Administration-Diplom (BBA) der HEC Montréal mit Spezialisierung auf Management. Diese Ausbildung in Verbindung mit seiner Erfahrung ermöglicht es ihm, die Erfordernisse der Kommunikation mit den finanziellen und betrieblichen Realitäten des Bergbausektors in Einklang zu bringen.

     

    Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

     

    In seiner neuen Funktion wird Herr Cenac Robert die folgenden strategischen Säulen leiten:

     

    -          Strategische Kommunikation und Media Relations

    -          Investor Relations und Stakeholder Relations

    -          Unternehmensentwicklung und Wachstumsstrategie

    -          Strategische Beratung

