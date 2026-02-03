Wirtschaft
EU-Kommission ermittelt gegen chinesische Windkraftfirma
Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Kommission hat Ermittlungen gegen das chinesische Windkraftunternehmen Goldwind eingeleitet.
Es gehe um den Verdacht, dass Goldwind drittstaatliche Subventionen erhalten habe, die den Wettbewerb im EU-Binnenmarkt verzerren könnten, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. Goldwind ist in der EU durch Vensys mit Stammsitz in Neunkirchen (Saar) und weitere Tochtergesellschaften vertreten und hauptsächlich als Entwickler, Hersteller und Betreiber von Windkraftanlagen tätig.
Bereits im April 2024 hatte die Kommission von Amts wegen eine Vorprüfung eingeleitet und Auskunftsverlangen an mehrere Unternehmen im Windkraftsektor der EU, darunter Goldwind, gerichtet. Dabei hätten sich Hinweise auf mögliche Subventionen in Form von Zuschüssen, Steuervergünstigungen und Vorzugsfinanzierungen ergeben, die die Wettbewerbsposition von Goldwind im Binnenmarkt verbessern könnten, so die EU-Kommission.
Die Verordnung über drittstaatliche Subventionen, die seit Juli 2023 gilt, erlaubt der Kommission, solche Verzerrungen zu untersuchen.
sozpaed schrieb 29.09.25, 23:08
Hier noch ein Beitrag über andere (gescheiterte und kleinere) Methanolprojektemitdiskutieren »
https://www.klimareporter.de/verkehr/doch-klimafreundliche-schiffstreibstoffe-aus-schweden
https://www.klimareporter.de/verkehr/doch-klimafreundliche-schiffstreibstoffe-aus-schweden
sozpaed schrieb 29.09.25, 23:07
GoldWind hat Ende 2023 und Ende 2024 Verträge mit Maersk und Hapag Lloyd zur Lieferung von grünen Methanol abgeschlossen. In der Provinz Hinggan (liegt in der inneren Mongolei) gibt es ein Werk und beim HapagLloyd-Abnahmevertrag hieß es, dort wird das weitere Werk entstehen…Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem Aktuellen um dieses Werk für die Schiffahrt handelt.mitdiskutieren »
Ich war erst irritiert über die riesige Investitionssumme, die GoldWind komplett selbst aufbringen wird, aber durch die Abnahmeverträge relativiert sich das Ganze. Da wird in Zukunft ein ordentlicher Teil des Umsatzes beziehungsweise Gewinnes mit der Erzeugung von grünem Methanol erzielt. GoldWind wird dadurch noch stärker vom reinen Windkraftanlagenbauer zum Anbieter weiterer Produkte. Diversivikation und in der Dimension ein Alleinstellungsmerkmal. Darin unterscheiden Sie sich von anderen chinesischen Windkraftanlagenherstellern. Wer weiß, ob sowas von GoldWind z.B. in wenigen Jahren auch in Brasilien umgesetzt werden könnte. Neben den vor kurzem gemeldeten guten Zahlen sind positive Zukunftsaussichten Gründe des Kursanstiegs.
Ich war erst irritiert über die riesige Investitionssumme, die GoldWind komplett selbst aufbringen wird, aber durch die Abnahmeverträge relativiert sich das Ganze. Da wird in Zukunft ein ordentlicher Teil des Umsatzes beziehungsweise Gewinnes mit der Erzeugung von grünem Methanol erzielt. GoldWind wird dadurch noch stärker vom reinen Windkraftanlagenbauer zum Anbieter weiterer Produkte. Diversivikation und in der Dimension ein Alleinstellungsmerkmal. Darin unterscheiden Sie sich von anderen chinesischen Windkraftanlagenherstellern. Wer weiß, ob sowas von GoldWind z.B. in wenigen Jahren auch in Brasilien umgesetzt werden könnte. Neben den vor kurzem gemeldeten guten Zahlen sind positive Zukunftsaussichten Gründe des Kursanstiegs.
unawatuna schrieb 14.09.25, 14:23
Goldwind baut Green Chemicals-Projekt in Chinas Innerer Mongolei für 2,7 Milliarden US-Dollar
https://www.yicaiglobal.com/news/chinas-goldwind-to-build-green-chemical-project-in-inner-mongolia-for-usd27-billion
