EU-Kommission ermittelt gegen chinesische Windkraftfirma

sozpaed schrieb 29.09.25, 23:07

GoldWind hat Ende 2023 und Ende 2024 Verträge mit Maersk und Hapag Lloyd zur Lieferung von grünen Methanol abgeschlossen. In der Provinz Hinggan (liegt in der inneren Mongolei) gibt es ein Werk und beim HapagLloyd-Abnahmevertrag hieß es, dort wird das weitere Werk entstehen…Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem Aktuellen um dieses Werk für die Schiffahrt handelt.

Ich war erst irritiert über die riesige Investitionssumme, die GoldWind komplett selbst aufbringen wird, aber durch die Abnahmeverträge relativiert sich das Ganze. Da wird in Zukunft ein ordentlicher Teil des Umsatzes beziehungsweise Gewinnes mit der Erzeugung von grünem Methanol erzielt. GoldWind wird dadurch noch stärker vom reinen Windkraftanlagenbauer zum Anbieter weiterer Produkte. Diversivikation und in der Dimension ein Alleinstellungsmerkmal. Darin unterscheiden Sie sich von anderen chinesischen Windkraftanlagenherstellern. Wer weiß, ob sowas von GoldWind z.B. in wenigen Jahren auch in Brasilien umgesetzt werden könnte. Neben den vor kurzem gemeldeten guten Zahlen sind positive Zukunftsaussichten Gründe des Kursanstiegs.