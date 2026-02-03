    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlock (A) AktievorwärtsNachrichten zu Block (A)

    Block (A) Aktie fällt um -3,27 % - 03.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Block (A) Aktie bisher Verluste von -3,27 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Block (A) Aktie.

    Foto: Square Capital LLC

    Block (A) bietet umfassende Finanzlösungen und hat sich durch innovative Produkte und strategische Akquisitionen eine starke Marktposition erarbeitet.

    Block (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Block (A) Aktie. Sie fällt um -3,27 % auf 49,53. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,47 %, geht es heute bei der Block (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Block (A) Verluste von -22,67 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Block (A) Aktie damit um -9,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,67 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Block (A) eine negative Entwicklung von -8,81 % erlebt.

    Block (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,48 %
    1 Monat -8,67 %
    3 Monate -22,67 %
    1 Jahr -39,50 %

    Informationen zur Block (A) Aktie

    Es gibt 548 Mio. Block (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,41 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,09 %. PayPal notiert im Minus, mit -15,04 %.

    Block (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Block (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Block (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Block (A)

    -3,46 %
    -9,48 %
    -8,67 %
    -22,67 %
    -39,50 %
    -35,82 %
    -73,31 %
    +555,89 %
    +303,84 %
