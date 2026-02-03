Bitcoin fängt sich – Ruhe vor dem nächsten Absturz?

Ethereum und XRP präsentieren sich deutlich schwächer. Beide großen Altcoins bewegen sich kaum vom Niveau des Vortages weg und verbuchen auf Sieben-Tage-Sicht Verluste von rund 21 beziehungsweise 15 Prozent.

Nach dem massiven Abverkauf zum Wochenstart zeigen sich der Krypto-Markt am Dienstag etwas gefasster. Bitcoin notiert am Dienstagmittag mit einem Plus von 0,6 Prozent bei rund 78.150 US-Dollar und versucht damit, sich oberhalb der zuletzt hart umkämpften Marke von 78.000 US-Dollar zu stabilisieren. Auf Wochensicht bleibt jedoch ein deutliches Minus bestehen, nachdem der Kurs zeitweise bis unter 75.000 US-Dollar gefallen war.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes liegt mit 2,63 Billionen US-Dollar rund 0,5 Prozent höher als am Vortag. Auch der Crypto Fear and Greed Index notiert minimal besser – jedoch weiterhin im Bereich extremer Angst.

Erste Zuflüsse kehren zurück

Gleichzeitig gibt es erste Anzeichen für eine selektive Rückkehr institutioneller Investoren. In den USA verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs am Montag Nettozuflüsse von rund 562 Millionen US-Dollar und beendeten damit eine mehrtägige Abflussserie. Bei Ethereum-ETFs hingegen hielten die Abflüsse an.

Makro-Sorgen belasten das Sentiment

Der Krypto-Markt leidet weiterhin unter einem schwierigen makroökonomischen Umfeld. Die erneute Neubewertung der US-Geldpolitik, anhaltende Unsicherheit über die künftige Führung der Notenbank sowie stockende regulatorische Initiativen im US-Kryptosektor dämpfen die Risikobereitschaft. Hinzu kommen geopolitische Spannungen und handelspolitische Drohungen, die Investoren zuletzt verstärkt in den US-Dollar getrieben haben.

Auffällig ist dabei, dass selbst klassische Absicherungsinstrumente keinen Schutz boten. Gold und Silber erlebten zuletzt historische Tagesverluste.

Erholung ja, Trendwende unklar

Nach Einschätzung mehrerer Analysten könnte der jüngste Abverkauf das Ende einer längeren Abwärtsphase markieren. Der Rücksetzer habe zentrale technische Unterstützungen getestet und teilweise kurzzeitig unterschritten.

Gleichzeitig warnen Experten vor verfrühter Euphorie. Um eine nachhaltige Trendwende einzuleiten, seien nun aggressive Käufe mit hohem Volumen erforderlich. Viele Analysten sehen die aktuelle Bewegung eher als technische Gegenreaktion, denn als Beginn eines neuen Aufwärtstrends. Ohne nachhaltige Zuflüsse am Spotmarkt und ohne Entspannung auf der makroökonomischen Seite dürfte die Erholung fragil bleiben.

Ob das Blutbad tatsächlich vorbei ist oder nur eine kurze Atempause einlegt, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



