    Merck Aktie heute im Minus - 03.02.2026

    Am 03.02.2026 ist die Merck Aktie, bisher, um -2,96 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck Aktie.

    Besonders beachtet! - Merck Aktie heute im Minus - 03.02.2026
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Merck ist ein globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig ist. Es bietet innovative Medikamente und biotechnologische Produkte an. Mit einer starken Marktstellung und globaler Präsenz konkurriert es mit Bayer, Roche und Novartis. Mercks Alleinstellungsmerkmale sind seine Innovationskraft und das breite Produktportfolio.

    Merck Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 03.02.2026

    Mit einer Performance von -2,96 % musste die Merck Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,88 %, geht es heute bei der Merck Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Merck in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,74 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Merck Aktie damit um -6,15 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,54 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Merck +2,33 % gewonnen.

    Merck Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,15 %
    1 Monat +2,54 %
    3 Monate +9,74 %
    1 Jahr -13,58 %

    Informationen zur Merck Aktie

    Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,84 Mrd. € wert.

    Überraschende Quartalszahlen: Pharma-Riesen enttäuschen Anleger trotz Wachstum


    Merck und Pfizer überraschen mit Quartalszahlen. Doch das starke Wachstum bei Keytruda und ein stabiler Umsatz bei Pfizer können die Börse nicht richtig überzeugen.

    Dax gibt Gewinne teilweise wieder ab - Euro etwas schwächer


    Der Dax hat am Dienstag nach einem sehr freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag einen Großteil seiner Gewinne wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.850 Punkten …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Merck

    Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,31 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,13 %. Pfizer notiert im Minus, mit -1,64 %. Sanofi verliert -0,05 % Roche Holding notiert im Plus, mit +0,42 %.

    Merck Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Merck

    -2,45 %
    -6,15 %
    +2,54 %
    +9,74 %
    -13,58 %
    -31,83 %
    -12,94 %
    +56,38 %
    +721,90 %
